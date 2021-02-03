Наблюдательный совет УЗ ставит под угрозу национальные интересы Украины

Члены Наблюдательного совета "Укрзалізниці" проголосовали за прекращение финансирования строительства новых вагонов из средств госбюджета, что означает невозможность привести в порядок значительную часть подвижного состава и обеспечить объемами работ вагоностроительные и ремонтно-строительные подразделения перевозчика.



Вероятно, "Укрзалізниці" больше не светят новые вагоны за счет госбюджета. Фото из открытых источников

В команде Владимира Жмака заявили о том, что такое решение приведет к дальнейшему вымиранию производств. Что и происходило последние девять лет.

На сегодняшний день работают только 5 вагоностроительных заводов из 18, действовавших в 2011 году. В 53 раза снизился экспорт грузовых вагонов, произведенных в Украине.

Вопрос сохранения этих производств относится к разряду стратегически важных. Украина уже столкнулась с необходимостью закупки локомотивов иностранного производства, на которые были затрачены гигантские суммы из госбюджета. Та же проблема может возникнуть и с вагонами. В случае утраты вагоностроительных и вагоноремонтных производств, украинцам придется "кормить" иностранного производителя, особенно учитывая ситуацию с ограничением срока службы вагонов. Так что здесь напрямую затронуты вопросы национальных интересов страны.

Новый глава правления УЗ Владимир Жмак неоднократно говорил о том, как важно сохранить вагоностроительные и вагоноремонтные производства:

"При наличии собственного производства Украина получает рабочие места и возможность развития производственных процессов, внедрения новых технологий, обеспечение возможности со временем создавать и выпускать самые современные модели вагонов и локомотивов как для внутреннего рынка, так и на экспорт, принятие решения о финансировании строительства новых вагонов — это шаг в верном направлении".

В свою очередь Наблюдательным Советом принято решение о прекращении финансирования строительства новых вагонов.

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