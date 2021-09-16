В среду, 15 сентября, Кабмин внес в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2022 год (№6000). По мнению народного депутата Верховной Рады VI-IХ созывов Дмитрия Шпенова, которым он поделился с изданием "Комментарии", в документе имеются определенные очевидные промахи, которые могут спровоцировать трудности с выполнением бюджета во втором полугодии 2022 года.

Нардеп рассказал, что не так с проектом Госбюджета на 2022 год - фото из открытых источников

В свою очередь, Дмитрия Шпенова радует то, Кабинет министров уделил большое внимание повышению зарплат и пенсий, увеличению стипендий и выплатам субсидий. Вопрос лишь в том, будет ли обещанное выполнено.

"Например, в проект бюджета заложены доходы от перечисления части прибыли НБУ и НАК "Нафтогаз Украины". Только от одного Нацбанка правительство ожидает в 2022 году 24,4 млрд грн. Однако в нынешнем году обе институции испытывают значительные проблемы с прибыльностью. По состоянию на 1 июля 2021 года убыток НБУ составил 12 млрд грн, Нафтогаза – 11,5 млрд грн. По прогнозам экспертов, в следующем году тренд убыточности может продолжиться. Следовательно, государство может получить дыру в бюджете и проблемы с выполнением социальных обязательств", — говорит нардеп.

Но более страшно, по словам Дмитрия Шпенова, другое. Судя по цифрам, приведенным в проекте бюджета, правительство не рассматривает вариант сохранения высоких цен на газ. Если цены сохранятся на уровне, близком к нынешнему, то уже во втором полугодии 2022 года возникнет проблема выплаты субсидий. Этот промах может стоить власти потери рейтингов и новых проблем в отношениях с МВФ и ЕС. Серьезные трудности могут возникнуть у правительства с обслуживанием внешнего долга. В проект бюджета заложен курс 28,65 грн/долл. Однако украинский горно-металлургический комплекс (ГМК), обеспечивающий более трети экспорта в денежном выражении, испытывает серьезные трудности. С июля цена на руду упала почти на 40%, черных металлов – более чем на 10%. Эксперты считают, что падение цен продолжится и в 2022 году.

"Если парламент примет кабминовский законопроект №6000, то с учетом указанного ценового тренда компании ГМК будут вынуждены сокращать производство. Это приведет к снижению валютных поступлений, что в свою очередь затруднит поддержание стабильности гривны. Поэтому считаю, что строить бюджет с учетом принятия з/п №6000 – ошибочное решение правительства", — подытожил Дмитрий Шпенов.

Ранее издание "Комментарии" писало, что экс-министр инфраструктуры прокомментировал проект Госбюджета на 2022.





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