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Елизавета Черных
В среду, 15 сентября, Кабмин внес в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2022 год (№6000). По мнению народного депутата Верховной Рады VI-IХ созывов Дмитрия Шпенова, которым он поделился с изданием "Комментарии", в документе имеются определенные очевидные промахи, которые могут спровоцировать трудности с выполнением бюджета во втором полугодии 2022 года.
Нардеп рассказал, что не так с проектом Госбюджета на 2022 год - фото из открытых источников
В свою очередь, Дмитрия Шпенова радует то, Кабинет министров уделил большое внимание повышению зарплат и пенсий, увеличению стипендий и выплатам субсидий. Вопрос лишь в том, будет ли обещанное выполнено.
Но более страшно, по словам Дмитрия Шпенова, другое. Судя по цифрам, приведенным в проекте бюджета, правительство не рассматривает вариант сохранения высоких цен на газ. Если цены сохранятся на уровне, близком к нынешнему, то уже во втором полугодии 2022 года возникнет проблема выплаты субсидий. Этот промах может стоить власти потери рейтингов и новых проблем в отношениях с МВФ и ЕС. Серьезные трудности могут возникнуть у правительства с обслуживанием внешнего долга. В проект бюджета заложен курс 28,65 грн/долл. Однако украинский горно-металлургический комплекс (ГМК), обеспечивающий более трети экспорта в денежном выражении, испытывает серьезные трудности. С июля цена на руду упала почти на 40%, черных металлов – более чем на 10%. Эксперты считают, что падение цен продолжится и в 2022 году.
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