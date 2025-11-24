logo

Не долго музыка играла: Кабмин сворачивает "Нацкешбек"
commentss НОВОСТИ Все новости

Не долго музыка играла: Кабмин сворачивает "Нацкешбек"

Стало известно, когда украинцам прекратят начислять деньги по программе "Нацкешбек"

24 ноября 2025, 13:14
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

С мая 2026 года украинцам должны прекратить начислять деньги по программе "Национальный кэшбек". При отсутствии бюджетных средств выплаты прекратятся раньше — с 1 января следующего года. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в постановлении Кабинета министров №1510.

Не долго музыка играла: Кабмин сворачивает "Нацкешбек"

Программа Национальный кэшбек. Фото: из открытых источников

Согласно тексту документа, перечисление начисленного кэшбека за декабрь 2025 года будет осуществляться в феврале 2026 года при наличии бюджетных средств.

Если же бюджетных средств не хватит, то начисление кэшбека получателям прекращается, начиная с 1 января 2026 года, а перечисление получателю начисленного кэшбека за декабрь 2025 года не осуществляется.

Также отмечается, что начисление кэшбека получателям следующего года прекращается с 1 мая.

Стоит отметить, программа "Национальный кэшбек" начала действовать в октябре 2024 года, когда пользователям начали начислять по 10% кэшбэка за покупку товаров украинского производства на специальную карту. Потратить средства можно было на определенный перечень товаров и услуг — оплату коммунальных услуг, мобильной связи, лекарства, благотворительность и тому подобное.

С 15 ноября начался прием заявок в "Дие" на выплату средств по программе "Зимняя поддержка", которая предусматривает, что каждый украинец может получить единовременную помощь в 1000 гривень. Деньги начисляются на карту "Национальный кэшбек", а потратить их можно на коммунальные услуги, лекарства, продукты украинского производства, почтовые услуги, книги, благотворительность и донаты Силам обороны.

Читайте также на портале "Комментарии" — национальная программа кэшбека, запущенная в 2024 году, призванная стимулировать экономику и поддержать украинских граждан, не оправдала ожиданий. Несмотря на большие надежды и заявленные амбиции, ее результаты оставляют желать лучшего. Почему программа поддержки потерпела провал, и какие выводы должно сделать украинское правительство, пойдет речь в нашем материале.



Источник: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zmin-do-postanovy-kabinetu-ministriv-ukrainy-vid-20-serpnia-2024-r-952-1510-221125
