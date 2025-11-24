Не довго музика грала: Кабмін згортає "Нацкешбек"

З травня 2026 року українцям мають припинити нараховувати гроші за програмою "Національний кешбек". За відсутності бюджетних коштів виплати припиняться раніше – з 1 січня наступного року. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у постанові Кабінету міністрів №1510.

Програма Національний Кешбек. Фото: з відкритих джерел

Відповідно до тексту документа, перерахування нарахованого кешбеку за грудень 2025 року здійснюватиметься у лютому 2026 року за наявності бюджетних коштів.

Якщо бюджетних коштів не вистачить, то нарахування кешбеку одержувачам припиняється, починаючи з 1 січня 2026 року, а перерахування одержувачу нарахованого кешбеку за грудень 2025 року не здійснюється.

Також наголошується, що нарахування кешбеку одержувачам наступного року припиняється з 1 травня.

Варто зазначити, що програма "Національний кешбек" почала діяти в жовтні 2024 року, коли користувачам почали нараховувати по 10% кешбеку за купівлю товарів українського виробництва на спеціальну картку. Витратити кошти можна було на певний перелік товарів та послуг – оплату комунальних послуг, мобільного зв'язку, ліки, благодійність тощо.

З 15 листопада розпочався прийом заявок до "Діє" на виплату коштів за програмою "Зимова підтримка", яка передбачає, що кожен українець може отримати одноразову допомогу у 1000 гривень. Гроші нараховуються на картку "Національний кешбек", а витратити їх можна на комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, поштові послуги, книги, благодійність та донати Силам оборони.

Читайте також на порталі "Коментарі" — національна програма кешбеку, запущена у 2024 році, покликана стимулювати економіку та підтримати українських громадян, не виправдала очікувань. Незважаючи на великі надії та заявлені амбіції, її результати залишають бажати кращого. Чому програма підтримки зазнала провалу, і які висновки має зробити український уряд, йтиметься у нашому матеріалі.