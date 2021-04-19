Образовательный омбудсмен просил выписать ему премию из госбюджета за розданные комментарии и интервью

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Станислав Молчанов
Как стало известно изданию "Комментарии", образовательный омбудсмен Сергей Горбачев просил оценить его инициативность в работе путем премирования. По информации источника портала, об этом говорится в соответствующем письме Службы образовательного омбудсмена.
Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев. Фото: МОН
Так, Горбачев хотел, чтобы ему согласовали премирование за январь 2021 года за "сложность функциональных обязанностей, добросовестный и безупречный труд, инициативность в работе, выполнение дополнительного объема задач и образцовое выполнение должностных обязанностей". В этот перечень, по мнению омбудсмена, входит:
— предоставление интервью для канала "Украина 24" и газеты "Экспресс", а также комментариев для Общественного радио, издания "Телеграф" и других украинских СМИ;
— написание статьи для МЦФЭР относительно государственного языка в учебных заведениях, участие в подготовке онлайн-курса "Система обеспечения качества образования" и проекта "Противодействие дискриминации в образовании".
Однако, как писали "Комментарии", с начала года из всех обращений офис Горбачева смог обработать только 18,8% от полученных жалоб. Кроме того, такая деятельность его службы в течение января-марта стоила государственному бюджету Украины 1,3 млн грн.
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