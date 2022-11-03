Парламент принял бюджет-2023: какие показатели - что больше всего удивляет

Верховная Рада 295-ю голосами приняла во втором чтении и в целом государственный бюджет на 2023 год. Какие выводы можно сделать по итогам голосования? Что можно сказать о главном финансовом документе на будущий год? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Бюджет. Фото: из открытых источников

В нынешних реалиях, считает эксперт, бюджет не мог быть лучше

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников поделился таким мнением:

"Позитивно, что ВР приняла бюджет в начале ноября, а не стала соблюдать некие печальные традиции, когда это делается чуть ли не под конец года. Вдвойне позитивно, что депутаты в условиях войны продемонстрировали дисциплину, понимание, что нынешний бюджет не только источник интересов (официальных и неофициальных), но, в первую очередь, – деньги для защиты страны, для отражения российской агрессии".

В нынешних реалиях, считает эксперт, бюджет не мог быть лучше. Логично, по его мнению, что там прописан большой дефицит (38 млрд долларов), зависимость от международных доноров.

"Мне понравилось, что ко второму чтению документ чуть подкорректировали, сделав более реальными, некоторые показатели – по росту ВВП, по инфляции, по среднегодовому курсу гривны к доллару. Хоть мы понимаем, что в условиях войны все эти прогнозы достаточно относительны", – отмечает Алексей Плотников.

Что касается собственно голосования – тут, по словам эксперта, нет неожиданностей.

"Традиционно не голосуют за бюджет фракции, которые официально находятся в оппозиции или считают себя оппозиционными. И то, что этот бюджет не поддержали "Евросолидарность" и "Батькивщина" — это своеобразный негласный регламент прохождения главного финансового документы страны в стенах парламента", – констатирует Алексей Плотников.

Первое, что бросается в глаза в бюджете-2023 – рекордный дефицит

Эксперт Украинского института политики Никита Трачук рассуждает так:

"С интересом и вниманием следил за бюджетным процессом. В этом году он имеет критическую важность для нашего государства, его экономики и в целом жизни страны на весь последующий год. По итогам голосования пофракционно никаких сюрпризов не вижу – да и не ждал: было понятно, что особо обширных дискуссий, как в прошлые условно мирные годы, в этот раз не будет. На кону стоят слишком важные вещи, да и международные партнёры явно осуществляют "присмотр" за бюджетным процессом, тактично показывая пальцем на стрелки часов. Так что оперативностью работы нардепов, которой они, к слову, почему-то очень гордятся (все мы помним "бюджетные ночи" накануне Нового года в старые времена), я лично как раз не удивлён. Она была ожидаема и очевидна".

Никита Трачук напоминает, что мы уже видели и "бюджеты стабилизации", и "бюджеты выживания", и даже "бюджеты доживания". Бюджет-2023, по его мнению, следует назвать "бюджет последней надежды".

"Объясню почему. Первое, что бросается в глаза – рекордный дефицит. Да, наш бюджет всегда дефицитен (лишь несколько раз Украине удавалось достигнуть бездефицитного бюджета, в частности, в 2000 и 2001 году). Однако фактически по этому документу наши расходы будут вдвое превышать доходы, лично я подобных цифр не припомню. Считаю это серьёзнейшим вызовом для экономики. Естественно, всё обусловлено войной: на неё (точнее сказать, на оборону) выделяются рекордные 18% ВВП. Это наиболее критически важная для страны статья. Данная цифра сейчас является одной из самых крупных в мире. Для сравнения, в прошлом году те же США тратили на оборону 3,5% ВВП, Россия — чуть более 4%, Саудовская Аравия — 6,6%. И это – огромные цифры. Сегодня украинские траты на оборону сравнимы разве что с тратами КНДР (там порядка 40-45% в зависимости от года). Хотя, естественно, сравнение это очень условно, ведь мы защищаемся от врага, а КНДР якобы "защищается" от всего окружающего мира, который плевать на это хотел и не собирается на КНДР нападать. Наши оборонные расходы сегодня являются рекордными, это крайне серьёзная ноша для госбюджета, хотя, конечно, же необходимая", – отмечает эксперт.

Удивил его прогнозируемый рост ВВП на 3,2%. По мнению Никиты Трачука, возникает вопрос – за счёт чего и как растём при таком дефиците?

"Инфляцию в 28% и курс доллара до 45,8 грн считаю ну очень оптимистичными сценариями. При нынешних условиях, дай Бог, чтоб так и было, но реальность может по итогу здорово разойтись с заложенными в госбюджете ожиданиями, – считает эксперт. – Из того, что не совсем понял — рекордная прибавка (22%) Минкульту в сравнении с первым чтением. Да, культура — это важно, но не важнее ли сейчас поддержать, к примеру, людей, многие из которых не то что оказались на грани нищеты, но банально лишились своих домов из-за российской агрессии? Для сравнения, прибавка к Минсоцу — всего лишь 10% в сравнении с Минкультом. Да, в абсолютных числах денег вторые получили гораздо больше первых. Но процентное соотношение, свидетельствующее о приоритетах, видится мне довольно странным. Радует, впрочем, увеличение расходов на Пенсионный фонд — в условиях войны старикам особенно важны регулярные пенсии".

Впрочем, продолжает Никита Трачук, ожидать повышения выплат не стоит: на 2023 год ни рост пенсий, ни рост минимальных зарплат и прожиточного минимума либо не запланирован вовсе, либо составляет смешные суммы, о которых не стоит и упоминать.

"Опять же, понять логику можно: в стране война и сейчас критически важно выжить и сохраниться как единая государственная система. Грубо говоря, не до повышения уровня жизни сейчас — главное не допустить совсем уж сильного падения. Однако рост безработицы, уровня инфляции и подорожание всего и вся, от хлеба и яиц до дизеля и бензина, всё равно ставят вопрос ребром: как людям выживать? Считаю, что государству нужно изыскивать пути и способы решения этих проблем. К примеру, соцподдержку лично я считаю важнее дополнительных ассигнований на Минкульт. Да, в масштабах страны эти миллиарды — капля в море, но кому-то и она спасёт жизнь, позволив прожить лишний день/неделю/месяц, что уже победа. Но это сугубо моя личная позиция", – уточняет эксперт.

Он акцентирует, что Украина возлагает огромные надежды на помощь внешних партнёров. Речь о привлечении средств на сумму порядка 38 миллиардов долларов (около 1,5 триллиона гривен).

"Это – основополагающая статья в нашем бюджете. Увы, ситуация сегодня такова, что без западной помощи нам банально не продержаться. Если удастся получить хотя бы 2/3 от заявленной цифры, это уже будет отличным результатом и серьёзнейшим подспорьем для украинской экономики, – считает Никита Трачук. – Резюмируя, данный бюджет, пожалуй, самый сложный за всю новейшую историю. В нём урезано всё или почти всё, что только можно урезать. При этом, на армию и защиту страны перекинуто всё или почти всё, что можно было перекинуть. Также мы ещё никогда так критически не зависели от внешней помощи наших западных партнёров. Это "бюджет последней надежды", потому что мы мобилизуем все свои силы на выживание — и, конечно же, нашу Победу. Ибо жизнь при подобных бюджетах годами страна попросту не потянет".

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