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Главная Новости Бизнес бюджет Пенсионерам в декабре обещают повысить пенсии
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Пенсионерам в декабре обещают повысить пенсии

В этом году в декабре пересчитают максимальные и минимальные выплаты пенсионерам

сегодня, 16:10
Автор:

Диденко Светлана

В конце 2020 года украинцам пересчитают пенсионные выплаты, сообщает OBOZREVATEL.

Пенсионерам в декабре обещают повысить пенсии

Фото: inlviv.in.ua

В декабре этого года пересчитают максимальные и минимальные выплаты пенсионерам. Обещают увеличение на 57 и 570 грн соответственно. Также доплачивать за стаж сверх нормы.

Итак, с начала декабря 2020:

• минимальная пенсия составит с 1712 до 1769 грн;

• максимальную поднимут с 17 120 до 17 690 грн.

Сейчас надбавку за каждый полный год страхового стажа свыше 35 лет мужчинам и 30 лет женщинам считают 17,1 грн. В конце года эта надбавка возрастет до 17,6 грн.

На пенсионеров, которые сейчас имеют полный стаж и получают минимальную пенсию, которая составляет 2100 грн, повышение минимальной пенсии фактически не должно повлиять. Однако за счет увеличения доплаты их пенсионные выплаты могут немного увеличиться.

Максимальную пенсию может получить украинец, за плечами которого 35 лет полного стажа и который получал "белую" зарплату в размере около 53 тысяч гривен.

Напомним, "Комментарии" сообщали о заявлении ШМЫГАЛЬ, о том, что в Украине через 15 лет не будет денег на пенсии.


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