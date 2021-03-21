Правительство обещает возобновить помощь бизнесу из-за карантина: кто сможет получить средства и сколько

Кабинет Министров Украины снова планирует оказывать материальную помощь украинскому бизнесу в условиях карантина. Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Помощь бизнесу от государства: кто может получить средства и сколько. Фото: 5.ua

По словам политика, помощь будет подобна той, которую власть предоставляла в прошлом году.

Государственные выплаты ФОПам в размере 8 тысяч гривен также могут быть восстановлены. Однако решение о предоставлении помощи бизнесу будет зависеть от карантина в стране.

"Мы будем действовать в зависимости от ситуации. Сейчас у нас все же отдельные карантинные зоны. Все программы, которые были наработаны в прошлом году, могут и будут применены в случае, если такие расширения ограничений продолжатся", — подчеркнул Игорь Петрашко.

Напомним, что с 20 марта в четырех областях Украины (Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и Закарпатской), а также в Киеве введен красный уровень карантина.

Усиленные эпидемические требования в этих регионах будут действовать до 9 апреля. Какие ограничения действуют в этих зонах, читайте в нашем материале.

В связи с локдауном в Киеве Верховная Рада отменила очередные пленарные заседания с 29 марта по 2 апреля 2021 года включительно. Как будет работать Рада, смотрите на нашем сайте.

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По сообщению городского головы Сергея Надала, предпринимателей, которые не будут соблюдать епидограничений, установленных в регионах, отключат от потребления воды, тепла и прочего.

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