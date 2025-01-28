Пришло ли время переходить на накопительную пенсионную систему: какие подводные камни

Министерство соцполитики планирует запустить накопительную пенсионную систему с 2026 года. Разрабатывается законодательная база и ИТ-система для государственного накопительного фонда. После этой новости вызвало резонанс в сети то, что предстоящая пенсионная реформа будет предусматривать обязательный вычет 9% от зарплаты на накопительную пенсию. В Минсоцполитики отреагировали, объяснив, что введение накопительных пенсий не будет предусматривать повышение налогов. Однако можно будет по собственному желанию уплачивать дополнительный добровольный взнос. Действительно ли мы пришли к тому, что альтернативы накопительной пенсии нет? Что это значит для украинцев? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Накопительная пенсионная система. Фото из открытых источников

Выбрано не лучшее время для старта накопительной пенсионной системы

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников сразу заметил, что есть две составляющие в этом вопросе.

"Первая, что действительно пенсионную систему нужно реформировать, переходить к накопительной системе, параллельно с солидарной. Это все равно когда-то нужно было делать. Это одна сторона. Но есть и другая сторона, стоит ли попытаться реформировать пенсионную систему, когда у нас война, нездоровые финансы. У нас бюджет зависит от внешней помощи. У нас непонятная ситуация с трудоспособным населением, где оно работает, какие будут отчисления, какова будет инфляция. То есть сейчас много вопросов относительно того, уместно ли сейчас вводить накопительную пенсионную систему. Ведь накопительную пенсионную систему есть смысл вводить, когда идет стабильное развитие, когда страна развивается спокойно, нет каких-либо потрясений, нет чего-то чрезвычайного. Поэтому сейчас выбран не лучший момент для того, чтобы идти на такой шаг", – отметил Алексей Плотников.

Подытоживая, он отметил, что вообще переходить на накопительную пенсионную систему, конечно, нужно, но есть определенная неуместность это делать именно в 2026 году.

"С любой составляющей это сейчас будет проблемно, как для обычных граждан, так и для пенсионных органов и по сбалансированию бюджета", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Хотя, допустил Алексей Плотников, учитывая, что реформа только будет запускаться, то не исключено, что под нее будут подпадать граждане до 30 лет. Потом постепенно возраст будет увеличиваться, но украинцы, которые собираются на пенсию в ближайшие годы, вряд ли будут платить какие-то дополнительные отчисления.

Затягивание вопроса лишь усугубляет ситуацию

Экономический эксперт Даниил Монин так прокомментировал ситуацию:

"Работая в Нацраде реформ у Саакашвили я участвовал в процессе запуска накопительной системы. Причем законопроект был разработан при совместном участии Комитета ВР, Минсоца и НЦКБФР. Но он был завален в комитете. Причем большинство проголосовавших были "слуги". Я скептически отношусь провести накопительную систему через парламент в связи с огромным противодействием и не верю, что это возможно с текущими парламентариями. Разве что шансы могут вырасти, если власть проведет это через обязательный маяк МВФ".

При этом эксперт напоминает, что Минфин ранее записывал в меморандум МВФ – обратное, а именно, что Украина берет на себя обязательство не запускать накопительную систему.

"Хотя, если подумать, когда умирает 600 тысяч, а рождается 200 тысяч, в ближайшем будущем текущие работники вряд ли смогут содержать такое большое количество пенсионеров. А, если учитывать тот факт, что половина молодежи вообще стремится покинуть страну, то вопрос солидарной системы становится вообще не сильно понятным к реализации в среднесрочной перспективе. Переход на обеспечение себя пенсией – это долгий процесс, но, с моей точки зрения, необходимый и затягивание этого вопроса только усугубляет ситуацию", – подытожил Даниил Монин.

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