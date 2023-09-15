Проект госбюджета-2024: на что можем рассчитывать – есть ли нюансы

Кабмин Украины утвердил проект госбюджета на 2024 год. Что можно сказать, отталкиваясь от обнародованных цифр? Какие изменения, скорее всего, будут внесены в изначальный вариант главного финансового документа страны? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Бюджет-2024. Фото: из открытых источников

Сейчас будем вникать постатейно, находить те или иные странные цифры

Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", первый зампредседателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк поделился таким мнением:

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Бюро экономической безопасности на 248%. Хоть я не помню, чтоб они наработали хоть на процент увеличения". "Бюджет очень похож на тот, что мы принимали в прошлом году. Традиционно в него "зашиты" шкурные интересы – типа увеличение финансирования

Немалые средства, по словам эксперта, пойдут на "Единый телемарафон" и сериалы, на прочие проекты, вызывающие вопросы.

"Сейчас будем вникать постатейно, находить те или иные странные цифры, – рассказал нардеп – Отталкиваясь от представленного на данный момент проекта, бюджета нам хватит примерно до октября следующего года. Потом всё равно придется увеличивать статьи расходов. И это будет делаться несколько раз, как уже происходило – и в прошлом году, и в текущем".

Непонятно за счет чего во время войны в правительстве ожидают увеличение поступлений в бюджет

Экономист, глава движения #SaveФОП и Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич считает, что этот проект госбюджета выглядит более как фантазии, чем реалии.

"Я не совсем понимаю, почему доходная часть бюджета на 2024 год запланирована почти в 1,7 трлн грн, тогда как годом ранее она составляла 1,3 трлн. За счет чего увеличатся поступления? Разве что власть решила запустить инфляцию, начать печатать деньги, обесценив гривну", – отмечает эксперт.

Он считает, что на фоне войны, падения бизнес-активности, сворачивания предпринимательских процессов – такие расчеты выглядит исключительно как фантазии.

"Хотелось бы узнать у членов правительства — где они видят подобные резервы? Потому что пока не принято никаких норм, стимулирующих экономику, рост предпринимательства — и соответственно увеличение поступлений в бюджет", – подчеркивает Сергей Доротич.

Понятно, продолжает он, что это – не окончательный вариант проекта бюджета. Но пока, по мнению экономиста, предложенные документ выглядит исключительно как очередной бюджет проедания, где увеличена расходная часть (до 3,3 трлн грн), но совершенно не обеспечены инструменты для доходов.

"Если это хотят сделать за счет репрессий против бизнеса — увеличения числа проверок, разного рода контрольных мер, а то и налогов — это точно не сработает в нынешних реалиях. Многие из моих знакомых предпринимателей предпочитает закрыться, трудиться нелегально, выехать. Но точно не пытаться выжить, ведя деятельность по тем правилам, которые навязывает власть", – признался эксперт.

Интересный момент – денег на выборы в 2024 году не предусмотрено

Эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов обращает внимание на оперативность правительства.

"Прошло несколько часов после принятия проекта бюджета – и уже в открытом доступе есть соответствующие документы, цифры по минималкам, макропрогноз, анализ по фондам и субвенциям, по доходам, сравнение главного финансового документа-2023 и 2024. То есть, очень слаженно сработали тут органы власти", – считает эксперт.

Он напоминает, что в недавнем обращении президент Украины Владимир Зеленский четко обозначил приоритеты бюджета-2024. Прежде всего это, естественно, оборона. Но и – медицина, образование.

"Мне как представителю образовательной системы особо приятны такие акценты. Подчеркивалось, что зарплаты преподавателей школ и вузов будут расти. Вкладывать в образование — это правильно. Несмотря на ужасы войны, важно думать о будущем", – уверен Николай Спиридонов.

Анализируя показатели проекта бюджета, он обратил внимание на запланированный рост минимальной зарплаты (с января – до 7,1 тыс грн, с апреля – до 8 тыс грн), на то, что весной будут проиндексированы пенсии. То, что социальная сфера остается в ракурсе внимания власти, это хорошо, уверен эксперт.

Хоть разговоры о вероятности избирательно процесса в последнее время активизировались С моей точки зрения – правительство тут приняло верное решение. Пока мы не победим агрессора, пока не заключим мир именно с победных для Украины позиций, о выборах думать не следует, – считает Николай Спиридонов. – Относительно же возможных изменений бюджета – надеюсь, они будут только в лучшую сторону". "Интересный момент – денег на выборы в 2024 году не предусмотрено

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