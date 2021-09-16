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Елизавета Черных
Кабинет министров Украины обнародовал проект Государственного бюджета Украины на 2022 год и подал его в Верховную Раду.
Проект Госбюджета Украины на 2022-й год: преимущества и недостатки - фото из открытых источников
Заместитель директора Института развития инноваций (INTENS) Артем Петренко оценил для издания "Комментарии" приведенные параметры и рассказал, какие из них реалистичны, а какие нет.
По словам эксперта, если говорить о реалистичности проекта государственного бюджета, прежде всего, стоит посмотреть на планируемые доходы. Очевидно, Минфин взял за базу фактические доходы этого года. За восемь месяцев они превысили плановые на 4,1% и существенно снизили дефицит. С учетом высоких мировых цен на сырьевые товары и ускорившейся инфляции, в этом нет ничего необычного. Далее Минфин учел прогнозный рост на следующий год в 3,8% и инфляцию в 6,2%, заложенные в утвержденной на три года бюджетной декларации.
В то же время, напоминает эксперт, ко второму чтению в Раде готовят законопроект №5600, который предусматривает, среди прочего, увеличение ставок экологического налога и платежей за пользование недрами. В случае его принятия, бюджет может дополнительно получить несколько десятков миллиардов гривен.
Эксперт считает позитивом рост повышение расходов на спецслужбы – с учетом сегодняшних и будущих угроз Украине нужно кардинально повышать качество их работы, включая как разведывательную, так и котрразведовательную деятельность. Повышение расходов на армию, по словам Артема Петренко, сконцентрировано на новой технике и вооружениях. И акцент на развитии собственного ОПК надо не просто сохранять, а максимально усиливать.
Среди позитивов – и увеличение финансирования на развитие цифровой инфраструктуры и государственных сервисов.
"Уменьшение расходов на Верховную Раду и президента, скорее, можно считать моральным позитивом, нежели реально важным сокращением – в общем объеме расходов это несущественные сокращения. Зато не будет лишней пищи для популистов-политиканов.
А вот увеличение расходов на строительство и ремонт дорог считаю лишним. Я бы оставил его на уровне прошлого года.
А расходы на стимулы для инвесторов для открытия новых предприятий, модернизацию существующих, на развитие коммунальной инфраструктуры городов и сёл я бы существенно увеличил. Мы обязаны кардинально изменить ситуацию и повысить привлекательность Украины для инвестиций в строительства новых сложных производств с высокой добавленной стоимостью. И особенно это должно касаться депрессивных регионов и громад", — говорит Артем Петренко.
Хорошо, по мнению специалиста, и то, что в бюджете Минэкономики появились затраты на государственные инвестиционные проекты в размере 2,7 млрд. Он надеется, что речь идет о стимулировании развития индустриальных парков.
Также хорошо, что почти в 2,5 раза увеличили фонд регионального развития до 11,2 млрд. грн.
Ранее издание "Комментарии" писало, что экс-министр инфраструктуры прокомментировал проект Госбюджета на 2022.
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