Кабинет министров Украины обнародовал проект Государственного бюджета Украины на 2022 год и подал его в Верховную Раду.

Проект Госбюджета Украины на 2022-й год: преимущества и недостатки - фото из открытых источников

Заместитель директора Института развития инноваций (INTENS) Артем Петренко оценил для издания "Комментарии" приведенные параметры и рассказал, какие из них реалистичны, а какие нет.

По словам эксперта, если говорить о реалистичности проекта государственного бюджета, прежде всего, стоит посмотреть на планируемые доходы. Очевидно, Минфин взял за базу фактические доходы этого года. За восемь месяцев они превысили плановые на 4,1% и существенно снизили дефицит. С учетом высоких мировых цен на сырьевые товары и ускорившейся инфляции, в этом нет ничего необычного. Далее Минфин учел прогнозный рост на следующий год в 3,8% и инфляцию в 6,2%, заложенные в утвержденной на три года бюджетной декларации.

"С одной стороны, в следующем году ключевые страны из-за инфляции, скорее всего, частично свернут антикризисное накачивание экономики деньгами, и цены на товары нашего экспорта могут быть не такими привлекательными, как в этом году. С другой – с большой вероятностью инфляция может быть выше прогнозируемой. В результате показатели номинальных доходов можно считать более-менее реалистичными. Хотя я бы все же опирался на чуть более консервативные прогнозы относительно роста в следующем году", — говорит Артем Петренко.

В то же время, напоминает эксперт, ко второму чтению в Раде готовят законопроект №5600, который предусматривает, среди прочего, увеличение ставок экологического налога и платежей за пользование недрами. В случае его принятия, бюджет может дополнительно получить несколько десятков миллиардов гривен.

"Проще говоря, любые стандартные заявления политиков о нереалистичности проекта бюджета – обычная популистская болтовня, на которую не стоит обращать внимания", — уверен эксперт.

"Что еще бросается в глаза. Существенный рост затрат на системы образования и здравоохранения. В первую очередь, речь идет об увеличении зарплат учителям и медикам. В принципе, это хорошо, и с точки зрения социальной справедливости, и для сохранения политической стабильности, и для поддержки внутреннего спроса. Но я бы всё же подумал над повышением пенсий большим категориям пенсионеров, нежели это планируется", — продолжает Артем Петренко.

Эксперт считает позитивом рост повышение расходов на спецслужбы – с учетом сегодняшних и будущих угроз Украине нужно кардинально повышать качество их работы, включая как разведывательную, так и котрразведовательную деятельность. Повышение расходов на армию, по словам Артема Петренко, сконцентрировано на новой технике и вооружениях. И акцент на развитии собственного ОПК надо не просто сохранять, а максимально усиливать.

Среди позитивов – и увеличение финансирования на развитие цифровой инфраструктуры и государственных сервисов.

"Уменьшение расходов на Верховную Раду и президента, скорее, можно считать моральным позитивом, нежели реально важным сокращением – в общем объеме расходов это несущественные сокращения. Зато не будет лишней пищи для популистов-политиканов. А вот увеличение расходов на строительство и ремонт дорог считаю лишним. Я бы оставил его на уровне прошлого года. А расходы на стимулы для инвесторов для открытия новых предприятий, модернизацию существующих, на развитие коммунальной инфраструктуры городов и сёл я бы существенно увеличил. Мы обязаны кардинально изменить ситуацию и повысить привлекательность Украины для инвестиций в строительства новых сложных производств с высокой добавленной стоимостью. И особенно это должно касаться депрессивных регионов и громад", — говорит Артем Петренко.

Хорошо, по мнению специалиста, и то, что в бюджете Минэкономики появились затраты на государственные инвестиционные проекты в размере 2,7 млрд. Он надеется, что речь идет о стимулировании развития индустриальных парков.

Также хорошо, что почти в 2,5 раза увеличили фонд регионального развития до 11,2 млрд. грн.

"Но этого недостаточно. Важно отдельно заложить в госбюджет расходы на реализацию пакета стимулов для крупных инвесторов, а также существенное повышение эффективности поддержки нашего экспорта. Суммарно на это необходимо, с моей точки зрения, не менее 10-12 млрд. грн. У нас нет времени ждать. Принятые парламентом в этом году несколько пакетов стимулов для инвесторов надо внедрять как можно скорее. Нам нужно создавать новые производства, наращивать технологичный экспорт и ускорять экономический рост. Тогда появится и дополнительный спрос на науку, образование, инновации, и дополнительные средства на все это", — резюмировал эксперт.

Ранее издание "Комментарии" писало, что экс-министр инфраструктуры прокомментировал проект Госбюджета на 2022.









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