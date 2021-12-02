Рада поддержала Госбюджет-2022: почему документ не приняли в срок и о чем свидетельствует голосование

Рубрики
МЕНЮ
Елизавета Черных
В четверг, 2 декабря, украинские парламентарии 268 голосами поддержали госбюджет-2022 во втором чтении.
Верховная Рада Украины - фото из открытых источников
Эксперты оценили для портала результаты голосования и пояснили, о чём это может свидетельствовать.
Политолог, глава платформы Единый координационный центр Олег Саакян считает позитивом то, что бюджет проголосовали не под елочку, как у нас бывало. Это, по его словам, дает возможность местному самоуправлению, другим органам власти принять свои бюджеты и не сорвать новый бюджетный период.
По его словам, интересно и то, что профильный Комитет ВР (по вопросам бюджета) заседал до середины ночи.
"Это также свидетельствует о сложностях в согласовании позиций и учете всех "хотелок". Что, в принципе, и показало голосование. Которое произошло не силами "слуг народа", которые не сумели самостоятельно собрать минимально необходимые 226 голосов, дав лишь 215. И это доказало, что монобольшинства как такого не существует. Добирали голоса с помощью двух партийных групп – "За майбутне" и "Довира". Очевидно, что затягивание рассмотрения в Комитете могло быть связано с тем, чтобы учесть отдельные "хотелки" с целью собрать сегодня необходимое количество голосов", – резюмирует эксперт.
Политолог Петр Охотин убежден: бюджет не мог быть одобрен без принятого закона 5600. Отсюда и такой тайминг.
По его словам, основные приоритеты госбюджета-2022 – армия, медицина и инфраструктура.
"В бюджете запланировано на 100% обеспечить жильем ветеранов АТО и в 1,5 раза увеличить зарплаты врачам. "Большое строительство" будет продолжаться — кроме ремонта дорог и мостов в приоритете также будет медицинская инфраструктура. Считаю это больше необходимостью, чем политическим шагом, – говорит Петр Охотин. – Реально последнее обновление инфраструктуры проводилось еще до распада СССР".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости