Рада поддержала Госбюджет-2022: почему документ не приняли в срок и о чем свидетельствует голосование

В четверг, 2 декабря, украинские парламентарии 268 голосами поддержали госбюджет-2022 во втором чтении.

Верховная Рада Украины - фото из открытых источников

Эксперты оценили для портала результаты голосования и пояснили, о чём это может свидетельствовать.

Принятие госбюджета нелегко давалось действующей власти

Политолог, глава платформы Единый координационный центр Олег Саакян считает позитивом то, что бюджет проголосовали не под елочку, как у нас бывало. Это, по его словам, дает возможность местному самоуправлению, другим органам власти принять свои бюджеты и не сорвать новый бюджетный период.

Он довольно неоднозначно воспринимается обществом, так как имеет признаки расширения репрессивного аппарата государства в финансовой сфере, увеличивает налоговое давление на украинцев. Но именно от него во многом зависела судьба закона о госбюджете", – подчеркивает Олег Саакян. "С другой стороны, главный финансовый документ страны приняли позднее, не в сроки, прописанные законом (крайний срок принятия закона о бюджете Украины – 1 декабря). Это говорит о том, что данный процесс давался нелегко действующей власти. В частности, об этом свидетельствует принятие 30 ноября так называемого ресурсного закона №5600.

По его словам, интересно и то, что профильный Комитет ВР (по вопросам бюджета) заседал до середины ночи.

"Это также свидетельствует о сложностях в согласовании позиций и учете всех "хотелок". Что, в принципе, и показало голосование. Которое произошло не силами "слуг народа", которые не сумели самостоятельно собрать минимально необходимые 226 голосов, дав лишь 215. И это доказало, что монобольшинства как такого не существует. Добирали голоса с помощью двух партийных групп – "За майбутне" и "Довира". Очевидно, что затягивание рассмотрения в Комитете могло быть связано с тем, чтобы учесть отдельные "хотелки" с целью собрать сегодня необходимое количество голосов", – резюмирует эксперт.

Теперь олигархи заплатят больше

Политолог Петр Охотин убежден: бюджет не мог быть одобрен без принятого закона 5600. Отсюда и такой тайминг.

"Закон 5600 – неоднозначен. Однако без него получить в бюджет 24 миллиарда гривен рентной платы за пользование недрами для добычи природного газа и нефти было бы невозможно. Ну, а теперь олигархи заплатят больше", – поясняет эксперт.

По его словам, основные приоритеты госбюджета-2022 – армия, медицина и инфраструктура.

"В бюджете запланировано на 100% обеспечить жильем ветеранов АТО и в 1,5 раза увеличить зарплаты врачам. "Большое строительство" будет продолжаться — кроме ремонта дорог и мостов в приоритете также будет медицинская инфраструктура. Считаю это больше необходимостью, чем политическим шагом, – говорит Петр Охотин. – Реально последнее обновление инфраструктуры проводилось еще до распада СССР".

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