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Елизавета Черных
1 января 2022 должны заработать правила об обязательном использовании кассовых аппаратов малым бизнесом. С нового года все физлица-предприниматели второй-четвертой групп упрощенной системы налогообложения при совершении любых расчетных операций должны использовать кассовый аппарат. В свою очередь представители бизнеса выступают с требованием отменить обязательное введение фискальных регистраторов.
Кассовые аппараты для ФОП: действительно ли закон разрушителен для экономики - фото из открытых источников
Корреспондент портала "Комментарии" обратилась к нардепам за разъяснениями по поводу нововведения и с вопросами, как оно повлияет на бизнес в стране и экономику в целом.
Внефракционный депутат Людмила Буймистер считает, что все решения, принятые в отношении ФЛП, направлены на разрушение экономики Украины и на удовлетворение интересов Банковой. Народная избранница отмечает, что представители бизнеса уже более полугода просят Верховную Раду отреагировать на эту ситуацию. По словам Буймистер, создание в парламенте двух межфракционных объединений по поддержке ФЛП не дало результата.
По мнению Буймистер, если законодательство не будет изменено, то микро и малый бизнес "уйдут в тень".
Внефракционный народный депутат Евгений Шевченко считает, что если с 1 января все-таки заработают правила обязательного использования малым бизнесом кассовых апартов, то в стране произойдет падение экономики.
Изменить ситуацию, по мнению Шевченко, можно приняв законопроект, с которым выступают представители бизнеса. Однако главной проблемой депутат называет то, что сейчас движение ФОП заполитизировано.
Народный депутат от партии "Слуга народа" Андрей Герус отмечает, что с введением новых правил у представителей бизнеса не возникнет дополнительных сложностей, а налоги не будут повышаться.
Напомним, что закон определяет предельные объемы доходов, непревышение которых является одним из условий применения субъектами упрощенной системы налогообложения соответствующих групп плательщиков единого налога, ввиду установленных законом размеров минимальной заработной платы, что позволит учитывать при реализации соответствующих норм изменения в экономической ситуации. .
Ранее на портале "Комментарии" — Рада приняла ресурсный законопроект: действительно ли документ вреден для Украины.
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