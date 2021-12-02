1 января 2022 должны заработать правила об обязательном использовании кассовых аппаратов малым бизнесом. С нового года все физлица-предприниматели второй-четвертой групп упрощенной системы налогообложения при совершении любых расчетных операций должны использовать кассовый аппарат. В свою очередь представители бизнеса выступают с требованием отменить обязательное введение фискальных регистраторов.

Кассовые аппараты для ФОП: действительно ли закон разрушителен для экономики - фото из открытых источников

Корреспондент портала "Комментарии" обратилась к нардепам за разъяснениями по поводу нововведения и с вопросами, как оно повлияет на бизнес в стране и экономику в целом.

Внефракционный депутат Людмила Буймистер считает, что все решения, принятые в отношении ФЛП, направлены на разрушение экономики Украины и на удовлетворение интересов Банковой. Народная избранница отмечает, что представители бизнеса уже более полугода просят Верховную Раду отреагировать на эту ситуацию. По словам Буймистер, создание в парламенте двух межфракционных объединений по поддержке ФЛП не дало результата.

"Накануне я общалась с ФОПами. Хотя я не являюсь членом налогового комитета, я знаю, что у общественных организаций много наработок по этому поводу. Я попросила, чтобы они мне их предоставили, и будем в ближайшее время рассматривать возможность регистрации этих законопроектов в Верховной Раде вплоть до созыва внеочередного заседания парламента. Потому что коллапс в системе наступает с 1 января... Я готова пообщаться с общественными организациями, объединениями ФЛП, которые занимаются этим вопросом, чтобы разработать действительно качественный законопроект и зарегистрировать его в Верховной Раде", — говорит нардеп.

По мнению Буймистер, если законодательство не будет изменено, то микро и малый бизнес "уйдут в тень".

Внефракционный народный депутат Евгений Шевченко считает, что если с 1 января все-таки заработают правила обязательного использования малым бизнесом кассовых апартов, то в стране произойдет падение экономики.

"Экономика держится на гражданах, в том числе ФОПах, которых изначально дискредитировали. Начали не с олигархов, а с них...", — продолжает народный избранник.

Изменить ситуацию, по мнению Шевченко, можно приняв законопроект, с которым выступают представители бизнеса. Однако главной проблемой депутат называет то, что сейчас движение ФОП заполитизировано.

"Если бы они (ФОПы – ред.) были такими, как и раньше, честные, открытые организации, без политиков, можно было бы что-то изменить. Но я делаю свой вывод, что это кому-то может быть выгодно".

Народный депутат от партии "Слуга народа" Андрей Герус отмечает, что с введением новых правил у представителей бизнеса не возникнет дополнительных сложностей, а налоги не будут повышаться.

"В законопроекте не идет речь о повышении налогов. Там говорится, что если ты задекларировал определенный лимит, то должен работать в пределах этого лимита, если лимит больше — надо его задекларировать и работать в нем. Рисков нет никаких. Надо, чтобы все было честно, организовано и соответствовало как законодательству, так и тем задекларированным объемам малого или микро бизнеса", — подчеркивает Герус.

Напомним, что закон определяет предельные объемы доходов, непревышение которых является одним из условий применения субъектами упрощенной системы налогообложения соответствующих групп плательщиков единого налога, ввиду установленных законом размеров минимальной заработной платы, что позволит учитывать при реализации соответствующих норм изменения в экономической ситуации. .

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