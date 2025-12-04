Рада приняла Бюджет-2026: о чем говорят основные показатели, что удивляет

В среду, 3 декабря, Верховная Рада Украины проголосовала за принятие госбюджета-2026 во втором чтении и в целом. Как оцениваете сам факт голосования и собственно главный финансовый документ страны, в котором, как уверяет премьер-министр Юлия Свириденко, большая часть расходов пойдет на оборону и безопасность Украины? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Бюджет-2026

На оборону средств катастрофически мало

Основатель "Студии Здравого Смысла", предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович так прокомментировал произошедшее:

"Если бы Зеленский однозначно заявил, что он подпишет в декабре мирные соглашения, тогда можно было бы сказать, что бюджет соответствует политике государства. А так как руководство страны заявляет, что никакого подписания не будет, и государство будет продолжать войну, то выделенных на оборону средств катастрофически мало. А это значит, что производство вооружений так и не будет профинансировано, что мы будем продолжать терять людей и территории из-за ненадлежащего обеспечения армии. Подразделения продолжат объявлять сборы донатов на запчасти, на дроны, на РЭБы".

Эксперт обращает внимание, что депутаты подняли зарплату себе и учителям. Это несистемной фрагментарное решение, которое не затронуло все выплаты бюджетникам, которые находятся в диком дисбалансе.

"Большинство пенсионеров получают менее 5 тысяч гривен, а руководители государственных структур, например, Счетной палаты или Фонда гарантирования вкладов – более 500 тысяч грн. Вы не найдёте ни одной страны ЕС, где бы выплаты из бюджета разнились в 100 раз. Давно пора взять аз пример Польшу или США, где принята единая сетка для всех выплат из бюджета. Во-первых, минимальная выплата в этой сетке соответствует минимальной зарплате, а во-вторых, разница между минимальной и максимальной выплатой не более 8 раз", – отметил Павел Себастьянович.

При этом он акцентировал, что ни слова не сказано о плачевной участи ВПО, семей раненых и погибших – непонятно, какие выплаты их ждут? Минимальная пенсия в Украине в три раза меньше реального прожиточного минимума – как будут выживать эти люди? И Кабмину, и парламенту до этого нет дела. Зато оживленно обсуждается вопрос уничтожения упрощенной системы налогообложения.

"Что всё это значит? 2026-й год не будет ничем отличаться от 2025 года. Вместо сокращения госаппарата, налоговой реформы, реформы выплат чиновникам мы увидели такой же бюджет проедания, как и все предыдущие. Часть бюджета на кормление мирной части госаппарата увеличена на 470 млрд. На мой взгляд это сумасшествие – пир во время чумы", – подытожил Павел Себастьянович.

Бюджет еще будет корректироваться

Экономист, член общества финансовых аналитиков, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран отметил, что сам факт принятия бюджета-2026 можно оценить хорошо, поскольку совет директоров МВФ вряд ли принялся рассматривать новую программу с Украиной без бюджета.

"Кроме того, мы получили очередное доказательство, что в стране есть устойчивое большинство в парламенте и отсутствует политический кризис, даже несмотря на ротации в Офисе президента", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Что касается основных показателей бюджета-2026, то Виталий Шапран говорит, что ему трудно комментировать это, поскольку принятый документ является планом, который будет меняться в течение года, в зависимости от ситуации на фронтах, и от кадровых изменений в уже происходящих государственных органах.

