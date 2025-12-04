Рада ухвалила Бюджет-2026: про що говорять основні показники, що дивує

У середу, 3 грудня, Верховна Рада України проголосувала за ухвалення держбюджету-2026 у другому читанні та в цілому. Як оцінюєте сам факт голосування та власне головний фінансовий документ країни, в якому, як запевняє прем'єр-міністр Юлія Свириденко, більша частина витрат піде на оборону та безпеку України? Видання "Коментарі" із цим питанням звернулося до експертів.

Бюджет-2026

На оборону коштів катастрофічно мало

Засновник "Студії Здорового Сенсу", підприємець, громадський діяч Павло Себастьянович так прокоментував:

"Якби Зеленський однозначно заявив, що він підпише у грудні мирні угоди, тоді можна було б сказати, що бюджет відповідає політиці держави. Оскільки керівництво країни заявляє, що жодного підписання не буде, і держава продовжуватиме війну, то виділених на оборону коштів катастрофічно мало. А це означає, що виробництво озброєнь так і не буде профінансовано, що ми продовжуватимемо втрачати людей та території через неналежне забезпечення армії. Підрозділи продовжать оголошувати збори донатів на запчастини, дрони, РЕБи".

Експерт звертає увагу, що депутати підняли зарплату собі та вчителям. Це несистемне фрагментарне рішення, яке не торкнулося всіх виплат бюджетникам, які перебувають у дикому дисбалансі.

"Більшість пенсіонерів отримують менше 5 тисяч гривень, а керівники державних структур, наприклад Рахункової палати або Фонду гарантування вкладів – понад 500 тисяч грн. Ви не знайдете жодної країни ЄС, де виплати з бюджету відрізнялися б у 100 разів. Давно час взяти за приклад Польщу чи США, де прийнято єдину сітку для всіх виплат з бюджету. По-перше, мінімальна виплата у цій сітці відповідає мінімальній зарплаті, а по-друге, різниця між мінімальною та максимальною виплатою не більше 8 разів", – зазначив Павло Себастьянович.

При цьому він акцентував, що жодного слова не сказано про жалюгідну долю ВПО, сімей поранених та загиблих – незрозуміло, які виплати на них чекають? Мінімальна пенсія в Україні втричі менша за реальний прожитковий мінімум – як виживатимуть ці люди? І Кабміну, і парламенту до цього нема справи. Натомість жваво обговорюється питання знищення спрощеної системи оподаткування.

"Що це все означає? 2026 рік не буде нічим відрізнятися від 2025 року. Замість скорочення держапарату, податкової реформи, реформи виплат чиновникам ми побачили такий самий бюджет проїдання, як і всі попередні. Частину бюджету на годування мирної частини держапарату збільшено на 470 млрд. На мій погляд, це божевілля – бенкет під час чуми", – підсумував Павло Себастьянович.

Бюджет ще коригуватиметься

Економіст, член товариства фінансових аналітиків, екс-член Ради НБУ Віталій Шапран зазначив, що сам факт ухвалення бюджету-2026 можна оцінити добре, оскільки рада директорів МВФ навряд чи взялась розглядати нову програму з Україною без бюджету.

"Крім того ми отримали черговий доказ, що в країні є стійка більшість в парламенті і відсутня політична криза, навіть не дивлячись на ротації в Офісі президента", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

Що ж до основних показників бюджету-2026, то Віталій Шапран говорить, що йому важко коментувати це, оскільки прийнятий документ є планом, який буде змінюватись протягом року, в залежності від ситуації на фронтах, та від кадрових змін в державних органах, які вже відбуваються.

