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Главная Новости Бизнес бюджет Разумков назвал дату, когда Рада рассмотрит проект госбюджета на 2021 год
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Разумков назвал дату, когда Рада рассмотрит проект госбюджета на 2021 год

Правительство уже приняло проект государственного бюджета Украины на 2021 год

сегодня, 12:31
Автор:

Таисия Ерохина

Правительство приняло проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год", сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан в Facebook.

Разумков назвал дату, когда Рада рассмотрит проект госбюджета на 2021 год

Отмечается, что до завтра документ должен быть передан на рассмотрение Верховной Рады.

Также Кабмин принял законопроект, предусматривающий изменения в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законы по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений. Мокан пояснил, что речь идет о мерах по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений и снижении налогового долга, а еще стимулировании экономической активности субъектов хозяйствования в условиях карантина.

Кроме того, правительство приняло законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс, которые должны урегулировать ряд вопросов, связанных с подготовкой проекта госбюджета-2021.

Как сообщил во время заседания согласительного совета парламента глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, проект государственного бюджета на следующий год нардепы рассмотрят уже на этой неделе. Рассмотрение запланировано на 18 сентября.

Ранее сообщалось, что глава правительства Денис Шмыгаль заявлял, что в бюджет-2021 заложено 159 млрд гривен на повышение зарплат.


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