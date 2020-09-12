Шмыгаль назвал дату подачи проекта Госбюджета-2021 в Верховную Раду

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Татьяна Веремеева
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Министерство финансов
подаст проект бюджета на 2021 в Верховную Раду 15 сентября. Об этом сообщает "Голос Украины".
Глава правительства акцентировал внимание на том, что проект госбюджета на
следующий год будет подан в ограниченные украинским законодательством сроки. По
его словам, есть основные параметры, которые сегодня дорабатываются,
дискутируются.
Денис Шмыгаль уверен, что в текущем году проект Государственного бюджета на
2021 год будет принят вовремя. Согласно нормам Бюджетного кодекса Кабмин должен
подать документ в парламент не позже 15 сентября.
Напомним, основным законопроектом во
время следующей сессии парламента будет документ о государственном бюджете на
2021 год. Об этом в интервью DW заявил председатель Верховной Рады Украины
Дмитрий Разумков. Смогут ли нардепы принять госбюджет, учитывая общую
нестабильную ситуацию (корона-кризис, экономические и политические проблемы), а
также, могут ли появиться более важные законопроекты, "Комментарии"
разбирались вместе с экспертами.
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