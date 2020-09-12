Шмыгаль назвал дату подачи проекта Госбюджета-2021 в Верховную Раду

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Министерство финансов подаст проект бюджета на 2021 в Верховную Раду 15 сентября. Об этом сообщает "Голос Украины".



Глава правительства акцентировал внимание на том, что проект госбюджета на следующий год будет подан в ограниченные украинским законодательством сроки. По его словам, есть основные параметры, которые сегодня дорабатываются, дискутируются.

Денис Шмыгаль уверен, что в текущем году проект Государственного бюджета на 2021 год будет принят вовремя. Согласно нормам Бюджетного кодекса Кабмин должен подать документ в парламент не позже 15 сентября.

Напомним, основным законопроектом во время следующей сессии парламента будет документ о государственном бюджете на 2021 год. Об этом в интервью DW заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков. Смогут ли нардепы принять госбюджет, учитывая общую нестабильную ситуацию (корона-кризис, экономические и политические проблемы), а также, могут ли появиться более важные законопроекты, "Комментарии" разбирались вместе с экспертами.

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