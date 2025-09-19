Ситуация стремительно меняется: почему в Минфине анонсировали пересмотр бюджета

Есть очень серьезная вероятность, что до конца года возникнет необходимость еще раз менять государственный бюджет на 2025 год. На этот шаг правительство будет вынужденно пойти, учитывая растущую потребность в увеличении расходов на сектор безопасности и обороны. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время Часа вопросов к правительству в парламенте сделал министр финансов Сергей Марченко

Бюджет. Фото: из открытых источников

"Действительно, есть вероятность, что мы будем вынуждены менять бюджет 2025 года еще раз, увеличивая ресурс сектора безопасности и обороны. Это решение вызвано ситуацией, которая складывается на поле боя. Мы готовы и будем оперативно реагировать, несмотря на то, что иногда нам приходится принимать сложные решения", — сказал глава Минфина.

По его словам, сейчас проводятся соответствующие консультации с представителями сектора безопасности и обороны и первым вице-премьер-министром в поисках оптимального решения, каким образом эти расходы будут направлены и когда.

Сергей Марченко подтвердил, что Кабмин обратится за помощью к народным депутатам, как только решение будет готово и получит поддержку правительства.

Министр отметил, на сегодняшний день есть понимание, каким образом нужно закрывать эту потребность. У страны есть ресурс для того, чтобы закрыть эту потребность. Остался вопрос, какой формат этой поддержки, и времени.

Читайте также на портале "Комментарии" — Кабмин предлагает в проекте госбюджета на 2026 год увеличить минималку с 8000 до 8647 гривен. Об этом сообщил первый заместитель председателя ВР по налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк. Прожиточный минимум в случае принятия главного финансового документа в нынешней редакции вырастет до 3209 гривен. Кроме этого, чиновники прогнозируют, что в 2026 году средняя заработная плата украинцев превысит 30 тысяч гривен, то есть вырастет на 4146 гривен по сравнению с прогнозным показателем 2025 года. О чем говорят такие показатели? Оправдан ли такой рост прожиточного минимума и минималки? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



