Ситуація стрімко змінюється: чому у Мінфіні анонсували перегляд бюджету

Є дуже серйозна ймовірність, що до кінця року виникне потреба ще раз змінювати державний бюджет на 2025 рік. На цей крок уряд буде змушений піти з огляду на зростаючу потребу у збільшенні витрат на сектор безпеки та оборони. Як передає портал "Коментарі", таку заяву під час години запитань до уряду в парламенті зробив міністр фінансів Сергій Марченко

"Справді, є ймовірність, що ми будемо змушені змінювати бюджет 2025 року ще раз, збільшуючи ресурс сектору безпеки та оборони. Це рішення викликане ситуацією, яка складається на полі бою. Ми готові і оперативно реагуватимемо, незважаючи на те, що іноді нам доводиться приймати складні рішення", — сказав глава Мінфіну.

За його словами, зараз проводяться відповідні консультації з представниками сектору безпеки та оборони та першим віце-прем'єр-міністром у пошуках оптимального рішення, яким чином ці витрати будуть спрямовані і коли.

Сергій Марченко підтвердив, що Кабмін звернеться за допомогою до народних депутатів, як тільки рішення буде готове та отримає підтримку уряду.

Міністр зазначив, що на сьогоднішній день є розуміння, яким чином потрібно закривати цю потребу. Країна має ресурс для того, щоб закрити цю потребу. Залишилося питання, який формат цієї підтримки та часу.

Читайте також на порталі "Коментарі" – Кабмін пропонує у проекті держбюджету на 2026 рік збільшити мінімалку з 8000 до 8647 гривень. Про це повідомив перший заступник голови ВР із податкової та митної політики Ярослав Железняк. Прожитковий мінімум у разі ухвалення головного фінансового документа у нинішній редакції зросте до 3209 гривень. Крім цього, чиновники прогнозують, що 2026 року середня заробітна плата українців перевищить 30 тисяч гривень, тобто зросте на 4146 гривень порівняно з прогнозним показником 2025 року. Про що свідчать такі показники? Чи виправдане таке зростання прожиткового мінімуму та мінімалки? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.



