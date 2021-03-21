Сколько будет стоить восстановление Офиса президента

Стало известно, сколько будет стоить ремонт поврежденного и разрисованного здания Офиса президента. Здание пострадало от рук участников акции в поддержку Сергея Стерненко. Стоимость восстановления сообщили на официальном Телеграмм-канале Офиса президента.

Разгром Офиса президента: сколько будет стоить восстановление. Фото: sharij.net

Оказалось, что повреждение сооружения оценивается в два миллиона гривен. В сообщении также отмечается, что ремонтные и очистные работы нужно начинать прямо сейчас. Если тянуть время — краска может въесться в фасад здания и тогда отмыть ее будет труднее и дороже.

Кроме того, отмечается, что во время акции протеста все этажи Офиса президента были наполнены дымом. Фасад обильно "украшен" надписями и залит красной краской. Некоторые окна сооружения — разбиты. Видео и фото разрисованной здания можно просмотреть здесь.

Стоит отметить, что здание было возведено накануне второй мировой войны в 1936-1939 годах. Автором проекта стал известный украинский архитектор Сергей Григорьев.

Напомним, что в Офисе президента считают, что военный конфликт на Донбассе невозможно урегулировать, ведь работу Трехсторонней контактной группы всеми возможными способами тормозят представители России. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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