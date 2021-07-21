Сколько украинцев старше 65 лет не смогут получить пенсию из-за стажа — Лазебная

В течение нескольких следующих лет каждому пятому украинцу, достигшему 65-летнего возраста, будет грозить отсутствие пенсионных выплат. По словам главы министерства соцполитики Марины Лазебной, причина в том, что людям банально не будет хватать рабочего стажа.



Министр социальной политики Марина Лазебная. Фото: Слово і діло

Как объяснила чиновница во время форума "Украина 30", на формирование общего стажа влияет официальное трудоустройство. Однако сейчас в стране значительно увеличилось количество людей, которые выбирают возможность работать "в тени". Растет и процент безработных, что также негативно влияет на рабочий стаж.

Совсем скоро почти 20% украинских граждан пенсионного возраста смогут рассчитывать лишь на финансовую помощь из госбюджета, но не на общие пенсионные выплаты.

На данный момент, говорит Лазебная, в Украине минимум полмиллиона человек работают неофициально или не на полную ставку. Из-за этого отсутствует нормальный страховой стаж. Если так продолжится и дальше, то им для получения пенсии будет не хватить от одного до пяти лет стажа. Соответственно, им придется "доработать" это время, чтобы иметь возможность быть обеспеченными, уйдя на заслуженный отдых.

На это влияют не только повышение требований, вступивших в силу в 2017 году, но и общая ситуация на рынке трудоустройства. За время "карантинного" 2020-го рабочее место потеряло очень много людей в возрасте от 35 до 39 лет.

По мнению Лазебной, в Кабмине должны пересмотреть как правила трудоустройства в Украине, так и саму пенсионную систему. Чиновница уверена, что та же накопительная пенсия, которая активно обсуждается в последнее время, может помочь избежать подобных казусов для людей, достигших 65-летнего возраста.

Также Марина Лазебная отметила, что в 2021 году минимум 3,3 млн украинцев работают неофициально. За них не платятся отчисления в Пенсионный Фонд и, соответственно, рабочий стаж не накапливается.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как должны измениться пенсионные выплаты для военнослужащих. Подробности — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, что известно о накопительной системе пенсий, которую хотят запустить в Украине.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!