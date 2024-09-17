Следует ли ожидать повышения зарплат и пенсий в 2025 году

Недавно правительство приняло проект государственного бюджета на следующий год, однако в нем не предусмотрены изменения в социальных стандартах Украины. Это говорится в пояснительной записке к законопроекту о госбюджете на 2025 год.



Деньги. Фото из открытых источников

Согласно проекту бюджета, минимальная зарплата, прожиточный минимум и минимальная пенсия останутся на уровне 2024 года. Так, минимальная пенсия для граждан Украины в 2025 году останется на уровне 2361 гривна.

На финансирование этой статьи бюджета предусмотрено выделить 419,2 миллиарда гривен. В частности, на Пенсионный фонд запланировано 237,9 миллиарда гривен, а в поддержку социально уязвимых слоев населения — 127,9 миллиарда гривен.

Минимальная зарплата в 2025 году составит 8000 гривен, а общий прожиточный минимум будет установлен на уровне 2920 гривен. Распределение прожиточного минимума по категориям граждан выглядит следующим образом:

Для трудоспособных лиц – 3028 гривен;

Для лиц, потерявших трудоспособность — 2361 гривна;

Для детей от 6 до 18 лет — 3196 гривен;

Для детей до 6 лет – 2563 гривны.

Напомним, Верховная Рада Украины сделала важный шаг навстречу украинским пенсионерам. Парламентарии зарегистрировали законопроект №11524-1, который имеет целью упростить процедуру оформления пенсии и избежать безосновательных отказов.

Кроме того, "Комментарии" писали, что пенсионная реформа обсуждается в Верховной Раде уже достаточно давно, однако этот вопрос остается актуальным из-за своей сложности и многочисленных рисков. Учитывая, что реформа охватывает широкий спектр участников, целесообразно неоднократно обсуждать детали и корректировать их.

