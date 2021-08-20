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Стало известно, сколько денег из госбюджета потратили на концерт ко Дню Независимости — СМИ

Звезды не получат гонорар за свое выступление, но им оплатят проезд и проживание

сегодня, 15:17
Автор:

Вечканова Елена

Праздничные мероприятия к 30-летию провозглашения Независимости Украины обещают быть красочными и масштабными. В перечне торжеств — и традиционный концерт, в котором возьмут участие как легенды отечественной сцены, так и современны звезды. Украинские СМИ сообщают, в какую же сумму государственному бюджету обошлась подготовка музыкального мероприятия.

Стало известно, сколько денег из госбюджета потратили на концерт ко Дню Независимости — СМИ

На концерт ко Дню Независимости из бюджета выделили 64 млн грн. Фото из открытых источников

Согласно данным Министерства культуры, общая сумма, выделенная на организацию праздничного "корпоратива" для всей страны, достигает 64 миллионов гривен. Эти деньги потрачены не только на общее проведение концерта, но и усиленную охрану площадки, различные технические моменты, а также качественную и беспрерывную трансляцию на нескольких основных украинских телеканалах.

Звезды, согласно официальному документу, выступят на общественных началах, не получив ни копейки гонорара. При этом расходы из бюджета на них все же запланированы: собираются оплатить проезд, а также, при необходимости, место проживания. Из 64 миллионов часть денег также покроет аренду здания, где будет проходить концерт (речь, к слову, о стадионе "Олимпийский"), и различные рекламные промо-акции.

Стало известно, сколько денег из госбюджета потратили на концерт ко Дню Независимости — СМИ - фото 2
Стало известно, сколько денег из госбюджета потратили на концерт ко Дню Независимости — СМИ - фото 3

Отметим, что всю подготовку и непосредственно проведение праздничного концерта ко Дню Независимости Украины проводят сотрудники "Центра защиты информационного пространства Украины". Напомним, это учреждение является государственным предприятием.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в среду, 18 августа, киевляне и гости столицы могли наблюдать зрелищную репетицию военного парада ко Дню независимости Украины. Украинские воины стройно промаршировали по Крещатику, чем порадовали прохожих. Но больше всего восторга было от исполнения одной из коробок известного хита о Путине. Подробности и видео — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о неприятном инциденте, что произошел в Херсоне при подготовке к празднованию Дня Независимости. Спойлер — речь об проблемах при установке самого высокого в области национального флага.


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Источник: https://apnews.com.ua/ru/news/na-kontcert-so-zvezdami-na-den-nezavisimosti-potratyat-64-mln-griven-minkult/
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