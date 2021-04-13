Стало известно, сколько государство получило от продажи "Укрспирта"

Стало известно, сколько средств поступило в государственный бюджет по продаже заводов "Укрспирта". Об этом сообщил председатель Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко в интервью изданию "ГОРДОН".

Государственный бюджет: сколько Украина получила от продажи Укрспирта. Фото: politeka.net

По словам Дмитрия Сенниченко, приватизацию намеренно начали с нерабочих заводов, чтобы инвесторы-покупатели смогли должным образом модернизировать спиртзавод и восстановить производство. Причем на таких заводах могут производиться не только спирт для алкогольных напитков, но и антисептические средства и спиртосодержащие краски.

Стоит отметить, что из 78 заводов концерна "Укрспирт" 43 — не работали.

Дмитрий Сенниченко подытожил — в течение нескольких месяцев было проведено 23 аукциона. Вырученные сумма, которая направилась в украинский бюджет — свыше 1,5 миллиарда гривен.

В Фонде госимущества Украины заявляли, что приватизация предприятий будет способствовать развитию различных направлений перерабатывающей аграрной отрасли.

Напомним, что недавно было продано спиртзавод концерна "Укрспирт" за рекордную цену. Мишковицкий спиртзавод купила компания Energy Solutions Ukraine по цене в 25 раз дороже стартовой. Интересно, что этот завод продают уже во второй раз. За сколько его купили? Какой была стартовая цена? Узнавайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что в марте впервые выдали лицензию на производство спирта частной компании. Первопроходцем подобных масштабных изменений в алкогольной отрасли страны стала компания Nemiroff. Что первая частная лицензия означает для Украины? Насколько это положительное явление? Как изготовление спирта частными производителями повлияет на страну в экономическом плане? Читайте в нашем материале.

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