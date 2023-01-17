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Стало известно, сколько Украина потратила на войну

С начала войны Украина потратила из бюджета более 2 трлн гривен

сегодня, 15:00
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Автор:

Давиденко Евгения

Со времени полномасштабного вторжения России общая сумма расходов общего фонда государственного бюджета составила 2 трлн 226,6 млрд гривен. Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на сообщение Министерства финансов.

Стало известно, сколько Украина потратила на войну

Фото: https://pixabay.com/

В частности, в декабре расходы составили 331,7 млрд гривен.

С начала большой войны больше всего расходов направлено на содержание военнослужащих. Так, из 938,2 млрд. гривен, которые потратили на оплату труда с начислениями, на денежное содержание военнослужащих ушло 721,9 млрд. гривен (в декабре – 99 млрд. грн.).

Кроме того, 502,2 млрд гривен (в декабре – 83,3 млрд грн) было направлено на оплату товаров и услуг. В частности, это 282,5 млрд гривен –на приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки для Вооруженных Сил Украины), а также 124,5 млрд гривен было перечислено Национальной службой здоровья Украины на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения.

Вместе с тем 454,7 млрд гривен (в декабре – 58,3 млрд грн) бюджетных поступлений потратили на выполнение государством социальных функций – выплату пенсий, пособий, стипендий. В целом, эта статья составила 20,4% от общего объема расходов.

В частности, 199,5 млрд гривен — трансферт Пенсионному фонду, 133,5 млрд гривен направили для выплаты Министерством социальной политики некоторых видов пособий, компенсаций, выплаты льгот и жилищных субсидий, а также предоставление ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам; 30,3 миллиардов было перечислено для выплаты пособия в рамках Программы "Поддержка".

Также сообщается, что 132 млрд гривен (в декабре – 6,9 млрд грн) правительство потратило на обслуживание государственного долга. Это 5,9% в структуре расходов.

Кроме того, 106 млрд гривен (в декабре – 10,2 млрд грн) составили трансферты местным бюджетам.

Ранее мы писали, что министр финансов Сергей Марченко допускает, что международной помощи может не хватить Украине в 2023



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Источник: https://mof.gov.ua/
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