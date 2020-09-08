Субсидия отменяется: кого заставят вернуть помощь в бюджет

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Дмитрий Симоненко
Министерство финансов усовершенствовало процедуру проверки получателей соцпомощи. Об этом пишет OBOZREVATEL.
Источник: zp.gov.ua
Для этого была создана специальная платформа для трехэтапной процедуры верификации подающего заявку на помощь от государства. Кроме того, бюджет на субсидии значительно урезали.
Как будет происходить проверка? Гражданин приходит в орган соцзащиты для оформления субсидии. Чиновник принимает документы и делает заявку в информационную платформу. Система в свою очередь, в режиме реального времени сопоставляет все полученные данные и "вытягивает" информацию из разных реестров.
"Информационно-аналитическая платформа, построенная на базе современных технологий, может обеспечить одновременную обработку 3500 запросов на проверку информации, что позволяет использовать это программное решение госорганами при назначении выплаты", – пояснили в Министерстве финансов.
Юрист Александр Плахотник поясняет, что Украина, фактически, выполнила международные рекомендации, а практика трехэтапной проверки существует в большинстве развитых стран.
"В случае наличия ошибки или несоответствия в базах данных никто отменять выплату не будет. После верификации проходит второй этап проверки. Если нашли какое-либо подозрение или несоответствие, эту информацию проверяют, сопоставляют и уже только после это принимают решение", – поясняют в Министерстве социальной политики.
Подлежит обработке информация о заявители на соцпомощь от госудаства:
о зарегистрированных транспортных средствах;
реквизиты документов, выданных лицу, а также документов, на основании которых выданы такие документы, похищенных, утерянных документов, информация о месте жительства;
информация о правонарушениях лица
информация о ввезенных на таможенную территорию Украины транспортных средств, их составных частей, имеющих идентификационные номера;
информация об уплате штрафов за совершение уголовного или административного нарушения;
информация об источниках доходов;
Если речь идет, например, о нарушениях при получении субсидий, то орган соцзащиты потребует вернуть каждую незаконно выплаченную копейку в бюджет. При отказе получателем это сделать, подается иск в суд. И, как показывает судебная практика, служители Фемиды занимают сторону государства и обязывают вернуть не только субсидию, но и возместить расходы на судебные тяжбы. А это дополнительно еще несколько тысяч гривен.
Любое нарушение рано или поздно могут обнаружить. Даже если вы получаете весь доход в тени, выборочная проверка может указать на признаки наличия такого дохода. Единственный вариант – честно заполнить декларацию.
Если у вас есть машина возрастом до 5 лет, вы сделали покупку на сумму от 50 тыс. грн, последнее время не платили ЕСВ и не состояли на учете в Центре занятости, есть задолженность по коммунальным платежам, то не стоит просить и помощи из бюджета.
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