Нафтогаз представил новые тарифные планы для бизнеса и населения, которые созданы с учетом тарифного клиента. Данная информация изложена на сайте НАК "Нафтогаз-Украина".

Источник: Интерфакс-Украина

Пакеты для бизнеса, предложенные Нафтогазом, включают в себя тарифы "Годовой", "Квартальный" и "Месячный", учитывая профили за пять лет, а также привязку к ежедневным котировкам газового хаба NCG. Он предлагает различные условия оплаты - предоплата, постоплаты, подекадной оплату.

Месяца тариф "Квартальный" будет доступен на последний квартал 2020 года и на первый квартал 2021 лотами до 150 тыс. куб. м в рамках торгов на Украинской энергетической бирже (УЭБ). Цена остается неизменной в течение квартала с момента заключения сделки на бирже. Поставки голубого топлива будут осуществляться равными частями.

Тариф "Месячный" действует в виде лота до 50 тыс. куб. м в УЭБ, с фиксированной ценой в течение месяца. Заказать газ по этому тарифу можно с поставкой в текущем месяце, действует он месяц или два.

Для бытовых потребителей доступны два тарифа - "Месячный" и "Годовой", говорится в сообщении.

В рамках тарифа "Месячный" цена на голубое топливо может меняться ежемесячно, а в качестве оплаты используется постоплата.

В случае выбора тарифа "Годовой" рассчитывается объем газа на нужды потребителя и фиксируется соглашением, потребитель ежемесячно платит фиксированную сумму за газ в течение года, а в случае, если он использует меньше запланированного объема газа, в конце года сэкономленная сумма вернется на его счет.

Как ранее сообщали "Комментарии", глава правления "Нафтогаза" заявил, что рост цены на газ связана с рыночной тенденцией.

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