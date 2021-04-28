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Украина возьмет кредит на вакцинацию от Covid-19 - детали

Украина получит 90 миллионов долларов кредита на покупку препаратов от коронавируса

28 апреля 2021, 08:05
Автор:

Кириєнко Анна

Украина возьмет кредит на 90 миллионов долларов. Средства нужны для закупки препаратов от коронавируса. Данная информация сообщается на официальном сайте министерства финансов.

Украина возьмет кредит на вакцинацию от Covid-19 - детали

Вакцинация в Украине: государство возьмет кредит на закупку вакцин. Фото: provse.today

Кредитные деньги в рамках совместного проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине" предоставит Международный банк реконструкции и развития (МБРР).

В сообщении отмечается, что главная цель проекта — максимально реализовать меры по предупреждению, выявлению и реагированию на угрозу, составляет пандемия COVID-19 и укрепить национальную систему здравоохранения.

Таким образом на кредитные средства закупят вакцины в дополнение к количеству вакцин, которые были гарантированы в рамках партнерства COVAX и GAVI.

В министерстве финансов уверяют, что данный шаг поможет Украине достичь своей цели и охватить вакцинацией не менее 20 процентов населения страны.

Напомним, что Украина получит один миллион доз вакцины Pfizer. Прибытие партии ожидается в мае. В первую очередь вакцину с ожидаемой партии дадут людям из группы риска. В частности, сначала будут прививать людей старше 60 лет, а также тех, кто болеет сопутствующими заболеваниями, в частности заболеваниями сердечно-сосудистой системы, диабетом, онкологическими заболеваниями и болезнями дыхательной системы.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что Украина сможет разработать собственную вакцину от коронавируса. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, сейчас в Украине есть два препарата, которые могут стать основой для вакцины. На какой стадии находятся препараты и сколько потратят на их разработку и тестирование, читайте в нашем материале.


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Источник: https://mof.gov.ua/uk/news/minfin_ukraina_zaluchit_90_mln_dolariv_kreditu_vid_mbrr_dlia_realizatsii_zakhodiv_iz_zapobigannia_koronavirusu-2848
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