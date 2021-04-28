Украина возьмет кредит на вакцинацию от Covid-19 - детали

Украина возьмет кредит на 90 миллионов долларов. Средства нужны для закупки препаратов от коронавируса. Данная информация сообщается на официальном сайте министерства финансов.

Вакцинация в Украине: государство возьмет кредит на закупку вакцин. Фото: provse.today

Кредитные деньги в рамках совместного проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине" предоставит Международный банк реконструкции и развития (МБРР).

В сообщении отмечается, что главная цель проекта — максимально реализовать меры по предупреждению, выявлению и реагированию на угрозу, составляет пандемия COVID-19 и укрепить национальную систему здравоохранения.

Таким образом на кредитные средства закупят вакцины в дополнение к количеству вакцин, которые были гарантированы в рамках партнерства COVAX и GAVI.

В министерстве финансов уверяют, что данный шаг поможет Украине достичь своей цели и охватить вакцинацией не менее 20 процентов населения страны.

Напомним, что Украина получит один миллион доз вакцины Pfizer. Прибытие партии ожидается в мае. В первую очередь вакцину с ожидаемой партии дадут людям из группы риска. В частности, сначала будут прививать людей старше 60 лет, а также тех, кто болеет сопутствующими заболеваниями, в частности заболеваниями сердечно-сосудистой системы, диабетом, онкологическими заболеваниями и болезнями дыхательной системы.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что Украина сможет разработать собственную вакцину от коронавируса. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, сейчас в Украине есть два препарата, которые могут стать основой для вакцины. На какой стадии находятся препараты и сколько потратят на их разработку и тестирование, читайте в нашем материале.

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