В чем Украина хочет убедить ЕС: на что катастрофически не хватает денег уже в этом году

До завершения текущего года осталось три месяца, но до сих пор не решена проблема нехватки средств на выплаты военнослужащим. Основная надежда у правительства здесь на международных партнеров. Об этом рассказала глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа.

Роксолана Пидласа. Фото: из открытых источников

Нардеп рассказала, что украинские власти хотят получить от Еврокомиссии согласие на то, чтобы на нужды армии можно было использовать 6 млрд евро, уже предоставленных по программе ERA Loans за счет российских активов. Это может стать прецедентом, поскольку до сих пор западные доноры были категоричны в вопросе финансирования ВСУ за счет их грантов или кредитов.

Роксолана Пидласа отметила, что для финансирования бюджета следующего года Украине также пока не хватает подтвержденных на Западе средств. Вероятная дыра будет составлять более 18 млрд долларов.

Главным компенсатором здесь должен стать так называемый "репарационный кредит" от ЕС и, возможно, США и Великобритании. Это по состоянию на сейчас едва ли не единственный источник, из которого можно будет привлечь дополнительные деньги, отметила глава комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

И для Украины, и для Еврокомиссии "репарационный кредит" является планом "А", заверила депутат.

Пидласа также рассказала о возможности налоговых изменений, сотрудничестве с МВФ и ключевых рисках проекта бюджета на 2026 год, введении новых акцизов и продолжении некоторых социальных программ правительства.

Читайте также на портале "Комментарии" — Кабмин рассчитал и представил государственный бюджет на 2026 год. Главную смету страны на следующий год критиковали неоднократно. Даже министры признают, что проблем в бюджете много.

Народный депутат Украины Дмитрий Разумков рассказал, на что не хватит денег, а какие расходы для власти приоритетны.

"Правительство представило проект бюджета на следующий год. И уже министр финансов признал: денег на армию снова не будет хватать. Как и в 2024-м, и в 2025-м. Дыра в бюджете и дальше будет расти. Но о себе власть не забывает. Напротив – придумала новые налоги для людей, чтобы обеспечить комфорт для Офиса президента и Кабмина”, – рассказал народный депутат.



