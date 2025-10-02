У чому Україна хоче переконати ЄС: на що катастрофічно не вистачає грошей уже цього року

До завершення поточного року залишилося три місяці, але досі не вирішено проблему браку коштів на виплати військовослужбовцям. Основна надія в уряду тут на міжнародних партнерів. Про це розповіла голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

Роксолана Підласа. Фото: з відкритих джерел

Нардеп розповіла, що українська влада хоче отримати від Єврокомісії згоду на те, щоб на потреби армії можна було використати 6 млрд євро, вже наданих за програмою ERA Loans за рахунок російських активів. Це може стати прецедентом, оскільки досі західні донори були категоричними щодо фінансування ЗСУ за рахунок їх грантів чи кредитів.

Роксолана Підласа зазначила, що для фінансування бюджету наступного року Україні також поки що не вистачає підтверджених на Заході коштів. Імовірна діра становитиме понад 18 млрд. доларів.

Головним компенсатором тут має стати так званий "репараційний кредит" від ЄС та, можливо, США та Великобританії. Це станом на сьогодні чи не єдине джерело, з якого можна буде залучити додаткові гроші, зазначила голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа.

І для України, і для Єврокомісії репараційний кредит є планом А, запевнила депутат.

Підласа також розповіла про можливість податкових змін, співпрацю з МВФ та ключові ризики проекту бюджету на 2026 рік, запровадження нових акцизів та продовження деяких соціальних програм уряду.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Кабмін розрахував та подав державний бюджет на 2026 рік. Головний кошторис країни наступного року критикували неодноразово. Навіть міністри визнають, що проблем у бюджеті багато.

Народний депутат України Дмитро Разумков розповів, на що не вистачить грошей, а які витрати для влади є пріоритетними.

"Уряд подав проект бюджету на наступний рік. І вже міністр фінансів визнав: грошей на армію знову не вистачатиме. Як і 2024-го, і 2025-го. Діра в бюджеті й надалі зростатиме. Але про себе влада не забуває. Навпаки – вигадала нові податки для людей, щоб забезпечити комфорт для Офісу президента та Кабміну”, – розповів народний депутат.



