В Украине пересмотрят прожиточный минимум и не только

В Кабмине готовят изменения в систему расчета прожиточного минимума. Это является одним из приоритетов правительства. Об этом в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде рассказал министр финансов Сергей Марченко.

Бюджет. Фото: из открытых источников

Глава Минфина завил, что прожиточный минимум в Украине по проекту бюджета на 2026 год составит 3209 гривен на одного человека. Он используется как расчетная величина для определения других социальных выплат.

По словам Марченко, также правительство совместно с Министерством социальной политики работает над осовремениванием прожиточного минимума. Планируется его "отвязать" от несвойственных доплат и сделать достаточным и понятным показателем, который реально будет отражать уровень жизни.

"Мы надеемся на то, что вы поддержите указанный законопроект, и мы, как правительство, готовы доучиться. Со стороны Министерства финансов будет максимальная поддержка в этом отношении", — подчеркнул министр.

Марченко подчеркнул, что повышение прожиточного минимума является приоритетом для правительства. "Мы работаем на то, чтобы постоянно увеличивать прожиточный минимум", — добавил министр.

Читайте также на портале "Комментарии" — Кабмин предлагает в проекте госбюджета на 2026 год увеличить минималку с 8000 до 8647 гривен. Об этом сообщил первый заместитель председателя ВР по налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк. Прожиточный минимум в случае принятия главного финансового документа в нынешней редакции вырастет до 3209 гривен. Кроме этого, чиновники прогнозируют, что в 2026 году средняя заработная плата украинцев превысит 30 тысяч гривен, то есть вырастет на 4146 гривен по сравнению с прогнозным показателем 2025 года. О чем говорят такие показатели? Оправдан ли такой рост прожиточного минимума и минималки? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



