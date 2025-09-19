В Україні переглянуть прожитковий мінімум і не лише

У Кабміні готують зміни до системи розрахунку прожиткового мінімуму. Це є одним із пріоритетів уряду. Про це під час години питань до уряду у Верховній Раді розповів міністр фінансів Сергій Марченко.

Бюджет. Фото: з відкритих джерел

Глава Мінфіну заявив, що прожитковий мінімум в Україні за проектом бюджету на 2026 рік становитиме 3209 гривень на одну особу. Він використовується як розрахункова величина визначення інших соціальних виплат.

За словами Марченка, також уряд спільно з Міністерством соціальної політики працює над осучасненням прожиткового мінімуму. Планується його "відв'язати" від невластивих доплат і зробити достатнім та зрозумілим показником, який реально відображатиме рівень життя.

"Ми сподіваємося на те, що ви підтримаєте вказаний законопроект, і ми, як уряд, готові довчитися. З боку Міністерства фінансів буде максимальна підтримка щодо цього", — наголосив міністр.

Марченко наголосив, що підвищення прожиткового мінімуму є пріоритетом для уряду. "Ми працюємо на те, щоби постійно збільшувати прожитковий мінімум", — додав міністр.

Читайте також на порталі "Коментарі" – Кабмін пропонує у проекті держбюджету на 2026 рік збільшити мінімалку з 8000 до 8647 гривень. Про це повідомив перший заступник голови ВР із податкової та митної політики Ярослав Железняк. Прожитковий мінімум у разі ухвалення головного фінансового документа у нинішній редакції зросте до 3209 гривень. Крім цього, чиновники прогнозують, що 2026 року середня заробітна плата українців перевищить 30 тисяч гривень, тобто зросте на 4146 гривень порівняно з прогнозним показником 2025 року. Про що свідчать такі показники? Чи виправдане таке зростання прожиткового мінімуму та мінімалки? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.



