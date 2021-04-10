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Главная Новости Бизнес бюджет Во сколько Украине может обойтись всенародный референдум — прогноз эксперта
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Во сколько Украине может обойтись всенародный референдум — прогноз эксперта

Из-за значительных расходов на народное голосование в ближайшее время референдума ожидать не стоит, уверен эксперт

сегодня, 12:34
Автор:

Вечканова Елена

Украинцы активно обсуждают возможность попасть на референдум, ведь недавно президентская резолюция появилась под соответствующим законом. Однако мало кто размышляет над тем, какие финансы будут затрачены на его организацию. На этот немаловажный вопрос специально для портала "Комментарии" ответил политконсультант Владимир Фесенко.

Во сколько Украине может обойтись всенародный референдум — прогноз эксперта

Референдум в Украине обойдется в 1-2 млрд гривен. Фото: Слово і діло

По словам специалиста, референдум — это действительно важно, ведь он является одной из главных форм прямой демократии. Украинцы имеют конституционно закрепленное право на подобное волеизъявления, так что законодательный документ, регулирующий тонкости, нужен был уже давно.

"Людям нравится влиять на государственные решения путем голосования, в том числе и на референдумах, что и обусловливает популярность демократии", — утверждает Владимир Фесенко.

Однако, по мнению политолога, в ближайшее время проведения всеукраинского референдума в Украине ждать не стоит. В частности, потому, что в бюджете-2021 деньги на это не предусмотрены. А дело это не дешевое — по разным оценкам, организация, подготовка и проведение референдума в Украине обойдется примерно в 1-2 миллиарда гривен.

"Но если в бюджете следующего года появится соответствующая статья расходов, то возрастет и вероятность проведения всеукраинского референдума. Думаю, что с проведением референдумов не будут спешить и до тех пор, пока фактически блокирована работа Конституционного суда…" — поясняет эксперт.

Также Фесенко считает, что гадать, каким может быть первый референдум по новому закону, бессмысленно.

"Насколько я понимаю, конкретных идей и уже готовых предложений о теме первого референдума пока нет (во всяком случае, у власти). Легче сказать по каким вопросам не может быть референдума (см. текст закона, там очень много ограничений)", — резюмирует политический консультант.

Также вы можете узнать, какие причины затянули подписание соответствующего документа.

Помимо этого на портале мы сообщали, о результатах довыборов в ВР по Донецкой области. По информации украинских журналистов, победителя гонки считают причастным к организации одного из местных референдумов за независимость так называемой "ДНР". Больше подробностей — в нашем материале.


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