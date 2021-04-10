Во сколько Украине может обойтись всенародный референдум — прогноз эксперта

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Вечканова Елена
Украинцы активно обсуждают
возможность попасть на референдум, ведь недавно президентская резолюция появилась под соответствующим законом. Однако мало кто размышляет над тем, какие финансы
будут затрачены на его организацию. На этот немаловажный вопрос специально для портала "Комментарии" ответил политконсультант Владимир Фесенко.
Референдум в Украине обойдется в 1-2 млрд гривен. Фото: Слово і діло
По словам
специалиста, референдум — это действительно важно, ведь он является одной из
главных форм прямой демократии. Украинцы имеют конституционно закрепленное
право на подобное волеизъявления, так что законодательный документ,
регулирующий тонкости, нужен был уже давно.
Однако,
по мнению политолога, в ближайшее время проведения всеукраинского референдума в
Украине ждать не стоит. В частности, потому,
что в бюджете-2021 деньги на это не предусмотрены. А дело это не дешевое — по
разным оценкам, организация, подготовка и проведение референдума в Украине
обойдется примерно в 1-2 миллиарда гривен.
Также
Фесенко считает, что гадать, каким может быть
первый референдум по новому закону, бессмысленно.
Также
вы можете узнать, какие причины затянули подписание соответствующего документа.
Помимо этого на портале мы сообщали, о
результатах довыборов в ВР по Донецкой области. По информации украинских журналистов,
победителя гонки считают причастным к организации одного из местных референдумов за
независимость так называемой "ДНР". Больше подробностей — в нашем материале.
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