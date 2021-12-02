Южанина о Госбюджете: все больше «бросают» на статьи, где до 40% откатов, но общество молчит

Бюджетный комитет поддержал проект Госбюджета-2022, рекомендовав нардепам поддержать проект закона во втором чтении. При этом в оппозиции уверяют, что невозможно голосовать в спешке за документ, который в глаза не видели. Как передает издание "Комментарии", своим мнением во время общения со СМИ в кулуарах Верховной Рады поделилась депутат из "Европейской Солидарности" Нина Южанина.

Нина Южанина. Фото: Facebook

Нардеп отметила, если большинство парламентариев не видели текста проекта Госбюджета-2022, то непонятно, как можно идти по полной процедуре, рассматривая проект.

"Я вообще сейчас прошу найти мои поправки, и никто не может сориентироваться в тексте, где они и, что с ними случилось. Тут важно еще проголосовать два проекта закона об изменениях к Госбюджету на этот год, которые изменились очень радикально. Извините мне, но, когда государство разрешает власти из 1 миллиарда на дороги сейчас запланировать и потратить до конца этого года 19 миллиардов, то мне кажется нам больше не о чем говорить. Я просто очень разочарована тем, что мы не замечаем такие вещи", – отметила Нина Южанина.

Она добавила, абсолютно очевидно уже всей стране, что, власть продолжает "бросает" финансы на статьи, где есть до 40% откатов, но при этом все общество молчит, словно ничего не происходит.

Что касается своих поправок, то Нина Южанина отметила, что будет настаивать на том, чтобы они были учтены при рассмотрении проекта Госбюджета-2022.

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