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Зеленский подписал закон о выделении 80 млн грн на лечение "особенных" детей

Программа предусматривает лечение в детских центрах за счет бюджета

сегодня, 02:33
Автор:

Екатерина Белоброва

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 829-IX о выделении 80 миллионов гривен на оздоровление детей, требующих особого внимания и поддержки, который вносит изменения в бюджет Украины на 2020 год.  Об этом сообщается на сайте Офиса президента

Зеленский подписал закон о выделении 80 млн грн на лечение "особенных" детей

Согласно документу, оздоровление льготных категорий детей в детских заведениях, которые расположены в горных районах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей, на побережье Черного и Азовского морей, будет проходить по новой программе Министерства социальной политики.

"На мероприятия по оздоровлению детей будет направлено 80 млн грн по новой бюджетной программе Министерства социальной политики. Закупку соответствующих услуг предполагается проводить в соответствии с законом "О публичных закупках", - указано в сообщении.

Отметим, в парламенте этот закон поддержали еще 1 сентября.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине увеличилось количество семей, для которых предусмотрено субсидирование по коммунальным услугам.



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