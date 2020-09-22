Зеленский подписал закон о выделении 80 млн грн на лечение "особенных" детей

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Екатерина Белоброва
Президент Владимир Зеленский подписал закон № 829-IX о выделении 80 миллионов гривен на оздоровление детей, требующих особого внимания и поддержки, который вносит изменения в бюджет Украины на 2020 год. Об этом сообщается на сайте Офиса президента.
Согласно документу, оздоровление льготных категорий детей в детских заведениях, которые расположены в горных районах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей, на побережье Черного и Азовского морей, будет проходить по новой программе Министерства социальной политики.
Отметим, в парламенте этот закон поддержали еще 1 сентября.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине увеличилось количество семей, для которых предусмотрено субсидирование по коммунальным услугам.
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