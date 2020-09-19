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Главная Новости Бизнес экономика В Украине стало больше семей, которые получают субсидии
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В Украине стало больше семей, которые получают субсидии

В августе субсидии назначили еще 9,9 тыс. семей

сегодня, 09:33
Автор:

Татьяна Веремеева

Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине в прошлом месяце получили 2,946 млн семей. В то же время в июле 2020 года таких было на 8% меньше. Об этом пишут "Українські новини" со ссылкой на данные Министерства социальной политики Украины.

В Украине стало больше семей, которые получают субсидии

Кроме того, средний размер помощи на оплату услуг ЖКХ вырос до 279,8 грн, при этом за месяц до этого этот показатель был на уровне 256,73 грн. В разных регионах размер субсидии также был разным. Самую большую помощь от государства на оплату коммуналки получили жители Киева – в среднем 488,21 грн. Самый маленький размер субсидий в августе был в Закарпатской области и составил в среднем 149,2 грн.

На финансирование субсидий на оплату услуг ЖКХ в августе правительство выделило 417,02 млн грн, из них 405,02 млн грн субсидианты получили наличными и еще 11,7 млн грн – в безналичной форме.

Ранее "Комментарии" писали, что Министерство финансов усовершенствовало процедуру проверки получателей соцпомощи и теперь украинцев могут заставить вернуть деньги государству.


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