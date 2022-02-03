Акции Facebook рекордно упали: что вызвало значительное снижение прибыли

Facebook поразил инвесторов, опубликовав значительное снижение прибыли, вызванное большими затратами компании на создание так называемой метавселенной, в то же время сталкиваясь с рекламными проблемами на существующих сервисах. Об этом сообщает CNN.

Логотип Meta - фото из открытых источников

Компания, ранее известная как Facebook, опубликовала чистую прибыль в размере почти 10,3 млрд долларов за последние три месяца прошлого года, что на 8% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года, и ниже прогнозов аналитиков Wall Street.

Уменьшение прибыли происходит потому, что Meta (FB) инвестирует значительные средства в технологии виртуальной реальности и AR, которые, по ее мнению, помогут создать метавселенную, пока только концептуальную форму погружения в Интернет, которую генеральный директор Марк Цукерберг определил как будущее компании. В то же время, Meta борется со сменой iOS Apple, составляющей ее основной рекламный бизнес.

После отчета акции Meta упали на 23% на торгах в нерабочее время.

Meta опубликовала более 10 миллиардов долларов убытков в год в своем подразделении AR и VR, Reality Labs, впервые сообщив о финансовых результатах подразделения. Финансовый директор Дэйв Венер ранее предупреждал, что инвестиции в Reality Labs снизят общую операционную прибыль компании в 2021 году примерно на 10 миллиардов долларов. Подразделение принесло всего 2,3 миллиарда долларов дохода в течение года.

"Инвесторы будут внимательно рассматривать эти цифры как первый индикатор того, насколько далека метавселенная от прибыльной реальности", – сказал Том Джонсон, глобальный цифровой директор медиа-агентства Mindshare Worldwide в комментарии по электронной почте.

Meta сообщила о замедлении роста своего основного рекламного бизнеса, который все еще составляет около 99,5% общего дохода. Доход от рекламы вырос на 20% по сравнению с прошлым годом – самый низкий темп роста за год – до 32,6 миллиарда долларов, поскольку изменения в iOS усложнили целевую рекламу. Компания также не смогла увеличить ежедневную или ежемесячную базу активных пользователей на Facebook с третьего квартала, что является необычным промахом для компании.

Общий доход компании за год достиг почти 118 млрд долларов, впервые ее годовой доход превысил 100 млрд долларов.

Meta также поделилась приблизительным прогнозом на будущий квартал, заявив, что ожидает, что прибыль вырастет всего на 3-11% в связи с "сбойным ветром как для показов, так и для роста цен" в рекламном бизнесе. Он добавил, что его платформы сталкиваются с повышенной конкуренцией за время людей.

Как сообщали ранее "Комментарии", в Пакистане женщину приговорили к смертной казни из-за сообщений в WhatsApp и Facebook.

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