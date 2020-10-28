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Alibaba отказалась от использования привычных названий должностей

Изменения помогут Alibaba улучшить взаимодействие между сотрудниками

сегодня, 14:54
Автор:

Павел Зинченко

Alibaba Group запустила международный проект, суть которого заключается в отмене названий должностей. Это необходимо, чтобы привлечь молодых специалистов и увеличить инициативность сотрудников. Об этом сообщает издание ain.

Alibaba отказалась от использования привычных названий должностей

ФОТО: hrmasia

Как рассказала РБК представитель компании дочерней компании Alibaba Cainiao Network Евгения Волкова, вместо должности человека будет только подпись, свидетельствующая о его сфере деятельности в компании.

Сотрудники вместо должностей будут видеть в корпоративных мессенджерах, интранет-порталах или почте только название функции. Выглядеть это будет примерно так: "функция маркетинга" или "функция корпоративных коммуникаций".

В компании также сообщили, что в период карантина сотрудники стали чаще общаться онлайн и, как показал процесс групповых переговоров, указание должностей негативно влияет на общую дискуссию. Кроме того, взаимодействие напрямую с руководством снижает инициативность.

Волкова отметила, что Alibaba стремится к открытости. По ее словам, в корпоративном мессенджере любой сотрудник может написать или позвонить руководителю любого уровня, в том числе основателю группы Джеку Ма и гендиректору Дэниелу Чжану.

Исследование показало, что плоская структура крайне важна для поколения Z. На сегодняшний день Cainiao и Alibaba активно набирают молодых менеджеров для охвата новых целевых аудиторий, а возможность для выпускников вузов сразу на равных общаться с топ-менеджментом без привязки к должности позитивно сказалась на качестве работы.

Как сообщало издание "Комментарии", фонд создателя Alibaba пожертвовал $14 млн на создание вакцины против нового вируса.


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