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Amazon откроет первый магазин одежды, в котором нет касс и настоящих очередей

Рассчитываться за покупку можно будет одним движением ладони

сегодня, 16:29
Автор:

Карина Ожерельева
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Amazon откроет универмаг будущего, который один корпоративный директор назвал "волшебным шкафом". Об этом сообщает Reuters.

Amazon откроет первый магазин одежды, в котором нет касс и настоящих очередей

Будущий магазин одежды и приложение Amazon - Reuters

Интернет-продавец делает еще один толчок для развития своего модного бизнеса, объявив в четверг, 20 января, что откроет свой первый в истории магазин одежды с использованием новейших технологий.

"Мы ничего не делали бы в физической розничной торговле, если бы не чувствовали, что сможем значительно улучшить качество обслуживания клиентов", — сказала Симойна Васен, управляющий директор.

Запланированный магазин "Amazon Style" вблизи Лос-Анджелеса на площади 30 000 квадратных футов (2 787 квадратных метров) меньше обычного универмага. Элементы модели стоят на стеллажах и клиенты сканируют код с помощью мобильного приложения Amazon, чтобы выбрать цвет и размер, которые они хотели бы примерить. Чтобы примерить одежду, покупатели входят в виртуальную очередь в примерочную, которую они разблокируют с помощью смартфона, когда она будет свободна.

Внутри гардеробная – "личное пространство, где вы можете продолжать покупки, не выходя из него", – сказал Васен. Каждая из них имеет сенсорный экран, позволяющий покупателям запрашивать больше товаров, которые сотрудники доставляют в безопасный двусторонний шкаф "за несколько минут", добавила Васен.

"Это как волшебный шкаф со, казалось бы, нескончаемым выбором", – сказала Васен.

Сенсорные экраны также предлагают товары для покупателей. Amazon ведет учет каждого товара, который клиент сканирует, поэтому его алгоритмы персонализируют рекомендации по одежде. Покупатели также могут заполнить анкету по стилю.

По словам Amazon, покупатели могут отказаться от покупки с помощью консьержа.

Amazon представила технологию, которая поможет клиентам выбирать одежду быстрее и легче. Согласно исследованию аналитиков, компания обошла Walmart как розничный продавец одежды в Соединенных Штатах.

Новый магазин компании направлен на привлечение широкого круга покупателей сотнями брендов, сказала Васэн, отказавшись назвать примеры.

У магазина сотни сотрудников и нет касс, как в некоторых магазинах Amazon, сказала Васэн. Тем не менее, используя биометрическую систему, известную как Amazon One, клиенты могут рассчитываться одним движением ладони.

Как сообщали ранее "Комментарии", инсайдеры сообщили о возможной стоимости новых моделей iPhone.


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Источник: https://www.reuters.com/technology/amazon-open-fashion-store-where-algorithms-suggest-what-try-2022-01-20/
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