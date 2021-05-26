Аmazon приобрела Metro-Goldwyn-Mayer: во сколько обошлась сделка

Компания Amazon приобрела известного производителя видеопродукции Metro-Goldwyn-Mayer. О заключении окончательного соглашения между компаниями сообщила пресс-служба Amazon.

Amazon купила Metro-Goldwyn-Mayer. Фото из открытых источников

Ранее за покупку крупной киностудии боролись такие известные компании, как Apple и Comcast. Однако Амазон предложила сумму на 40% больше, а именно 8,45 млрд долларов.

За счет покупки Metro-Goldwyn-Mayer стримминговый гигант сможет значительно увеличить ассортимент фильмов для своих пользователей интернет-видеосервиса Amazon Prime. Так, как у киностудии на счету имеется более 4 тысяч фильмов, среди которых "Робокоп", "Джиперс Криперс" и другие.

Также отдельно можно отметить фильмы об известном агенте 007. После покупки MGM Аmazon получит 50% прав на эту серию фильмов.

Ранее компания уже совершала такие крупные покупки. Например, в 2017 годк она приобрела крупную сеть супермаркетов Whole Foods Market за более чем 13 млрд долларов.

Для справки: Metro-Goldwyn-Mayer является киностудией с богатейшей историей. Она была создана в 1924 году, а в период с 1924 по 1942 годы являлась лидером в создании и прокате кинопродукции среди всех голливудских студий.

В 2010 году после частой смены собственников киностудия сообщила о банкротстве, однако вскоре обьявила, что выходит из этого состояния. На счету компании множество премий "Оскар", в том числе и за лучшие фильмы.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Netflix скоро может выйти на рынок видеоигр. А также информировало о том, что поисковик Google будет помогать людям собирать сумку в поход.





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