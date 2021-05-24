Netflix скоро может выйти на рынок видеоигр: что известно

Американская компания Netflix, которая предоставляет пользователям доступ к просмотру фильмов и сериалов по подписке, хочет выйти на рынок видеоигр. Стало известно, что в компании ищут руководителя для новосозданного подразделения, специализирующегося на играх.

Netflix выйдет на рынок видеоигр. Фото из открытых источников

Эксперты считают, что это является доказательством того, что компания всерьез подумывает о выходе на новый рынок. По их словам, к такому решению Netflix могло подтолкнуть увеличение конкуренции среди стриминговых сервисов. К слову, после прошлогоднего увеличения количества подписчиков сервиса сейчас наблюдается серьезный спад.

Во время поиска нового сотрудника представители компании общались с руководителями множества компаний из игровой индустрии. На данный момент неизвестно, хочет ли Netflix создать собственную студию по производству игрового контента или же стать издателем чужих проектов. Также неизвестно, будет ли возможность загружать их игры на свои компьютеры или же сервис будет стриминговым.

В Сети высказались о том, что компания может создать свою систему подписок на игры, подобные Apple Arcede, Google Play Pass или аналогичные для игровых консолей.

Для справки: еще в 2019 году руководитель Netflix Рид Хастингс признал, что индустрия видеоигр является привлекательной для компании, а стриминговые сервисы проигрывают таким большим играм, как Fortnite.

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