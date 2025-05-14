Amazon впервые за 20 лет сменил логотип: как выглядит

Компания мировой онлайн-торговли Amazon провела самый большой ребрендинг за последние два десятилетия и представила обновленный логотип. Новый дизайн стал попыткой унифицировать десятки суббрендов под единственной айдентикой Amazon.

Старый и новый логотип Amazon

Разработкой обновленного логотипа Amazon занималась команда дизайнеров из агентства Koto. Наибольшие изменения касались стрелки-улыбки на логотипе компании, направленной от буквы "A" к "Z".

"Мы создали новую систему бренда, подчеркивающую самые известные преимущества Amazon: более теплую улыбку, модернизированный логотип, новый гибкий шрифт, единую цветовую палитру и глобальную архитектуру, разработанную для развития в темпе Amazon", — заявили в Koto.

Вместо привычного желтого логотип теперь представлен в новом насыщенном оттенке рыжего цвета, который получил название "Оранжевая улыбка".

"Наше обновление делает больший акцент не на стрелке, а на более глубокой и более выразительной улыбке, отражающей миссию Amazon радовать клиентов и делать их жизнь проще", — объяснили дизайнеры.

Также команда дизайнеров обновила шрифт, который поразительно похожий на предыдущий. Однако с некоторыми отличиями в букве "а", части которой были оттянуты вниз и выпрямлены.

Новые логотипы Amazon для суббрендов

Кроме того, обновление включало унификацию многочисленных суббрендов Amazon, в том числе таких как Amazon Smile, Amazon Cash, Amazon Echo и Amazon Jobs. Также дизайнеры сделали рендеринг шрифта на 364 языках.

В общей сложности проект обновления лого Amazon занял 18 месяцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что всемирно известная автомобильная компания впервые за почти 30 лет меняет логотип.

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