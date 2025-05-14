Amazon впервые за 20 лет сменил логотип: как выглядит

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Slava Kot
Компания мировой онлайн-торговли Amazon провела самый большой ребрендинг за последние два десятилетия и представила обновленный логотип. Новый дизайн стал попыткой унифицировать десятки суббрендов под единственной айдентикой Amazon.
Старый и новый логотип Amazon
Разработкой обновленного логотипа Amazon занималась команда дизайнеров из агентства Koto. Наибольшие изменения касались стрелки-улыбки на логотипе компании, направленной от буквы "A" к "Z".
Вместо привычного желтого логотип теперь представлен в новом насыщенном оттенке рыжего цвета, который получил название "Оранжевая улыбка".
Также команда дизайнеров обновила шрифт, который поразительно похожий на предыдущий. Однако с некоторыми отличиями в букве "а", части которой были оттянуты вниз и выпрямлены.
Новые логотипы Amazon для суббрендов
Кроме того, обновление включало унификацию многочисленных суббрендов Amazon, в том числе таких как Amazon Smile, Amazon Cash, Amazon Echo и Amazon Jobs. Также дизайнеры сделали рендеринг шрифта на 364 языках.
В общей сложности проект обновления лого Amazon занял 18 месяцев.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что всемирно известная автомобильная компания впервые за почти 30 лет меняет логотип.
Также "Комментарии" писали о том, как открыть магазин на Amazon.
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