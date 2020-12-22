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АПИТУ попросило «АЛЛО» покинуть ассоциацию после скандала с уклонением от уплаты налогов – СМИ

Скандал связан с информацией о неуплате компанией «АЛЛО» налогов через платежную систему «ГлобалМани» и ФЛП

сегодня, 14:45
Автор:

Станислав Молчанов

Правление Ассоциации предприятий информационных технологий Украины (АПИТУ) попросило покинуть эту ассоциацию компании, связанные брендом "АЛЛО" (сеть магазинов "АЛЛО") из-за скандала и публикаций о том, что эта сеть ввозит и реализует товары с использованием ФЛП и уклонении от уплаты налогов через платежную систему "ГлобалМани" (GlobalMoney). Об этом в своем Facebook сообщил журналист Евгений Плинский, опубликовав письмо АПИТУ.

АПИТУ попросило «АЛЛО» покинуть ассоциацию после скандала с уклонением от уплаты налогов – СМИ

Фото: golos.ua

В письме на имя Дмитрия Деревицкого (основатель сети "АЛЛО"), SEO сети Максима Раскина и ООО "Цифротех" правление АПИТУ выражает озабоченность публикациями в СМИ относительно действий руководства сети "АЛЛО" и в дополнение к письму прикладывает примеры долгих и системных нарушений требований законодательства, в том числе факты продаж товаров в магазинах сети "АЛЛО" с нефискальными чеками от ФОП.

АПИТУ также информирует о том, что рассматривает возможность инициирования общего собрания ассоциации с приглашением на него народных депутатов, представителей таможенной и налоговый служб, журналистов.

Как сообщали "Вести. Юа", Главное следственное управление ГФС Украины и Главное управление противодействия экономическим правонарушениям ГФС Украины под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генпрокурора на прошлой неделе провели обыск в сети "Алло".

Была задействована платежная система GlobalMoney (ООО "ГлобалМани"), ООО "ГАСО 17", а также АО “БАНК АЛЬЯНС”, пишет издание "Голос. Юа". Предварительно установлено, по данным "Голос. Юа", что должностные лица ООО "ГлобалМани" (36425142) осуществляли финансовые операции с ООО "Алло" (30012848) и ООО "ГАСО 17" (43030798) в период с ноября 2019 года по март 2020 года на общую сумму 807,4 млн грн, имеющих признаки мошенничества с финансовыми ресурсами и легализации доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах.

Эти факты, а также другие в своем Facebook опубликовал также и Евгений Плинский.

Напомним, ГФС Украины и Главное управление противодействия экономическим правонарушениям под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генпрокурора на прошлой неделе провели обыск в сети "АЛЛО".


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Источник: https://golos.ua/news/apytu-poprosylo-allo-pokynut-assotsyatsyyu-posle-skandala-s-uklonenyem-ot-uplaty-nalogov-cherez-platezhnuyu-systemu-globalmany-y-fopy
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