АПИТУ попросило «АЛЛО» покинуть ассоциацию после скандала с уклонением от уплаты налогов – СМИ

Язык
Coinspot 22.12.2020
BTC/USD
23120.55
ETH/USD
610.76
LTC/USD
108.14
НБУ 22.12.2020
USD/UAH
28.41
EUR/UAH
34.73
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Станислав Молчанов
Правление Ассоциации
предприятий информационных технологий Украины (АПИТУ) попросило покинуть эту
ассоциацию компании, связанные брендом "АЛЛО" (сеть магазинов "АЛЛО") из-за
скандала и публикаций о том, что эта сеть ввозит и реализует товары с
использованием ФЛП и уклонении от уплаты налогов через платежную систему
"ГлобалМани" (GlobalMoney). Об этом в своем Facebook сообщил журналист
Евгений Плинский, опубликовав письмо АПИТУ.
Фото: golos.ua
В письме на имя
Дмитрия Деревицкого (основатель сети "АЛЛО"), SEO сети Максима Раскина и ООО
"Цифротех" правление АПИТУ выражает озабоченность публикациями в СМИ
относительно действий руководства сети "АЛЛО" и в дополнение к письму
прикладывает примеры долгих и системных нарушений требований законодательства,
в том числе факты продаж товаров в магазинах сети "АЛЛО" с нефискальными чеками
от ФОП.
АПИТУ также
информирует о том, что рассматривает возможность инициирования общего собрания
ассоциации с приглашением на него народных депутатов, представителей таможенной
и налоговый служб, журналистов.
Как сообщали
"Вести. Юа", Главное следственное управление ГФС Украины и
Главное управление противодействия экономическим правонарушениям ГФС Украины
под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генпрокурора на прошлой неделе
провели обыск в сети "Алло".
Была задействована
платежная система GlobalMoney (ООО "ГлобалМани"), ООО "ГАСО 17", а также АО
“БАНК АЛЬЯНС”, пишет издание "Голос. Юа". Предварительно установлено, по данным "Голос. Юа", что
должностные лица ООО "ГлобалМани" (36425142) осуществляли финансовые операции с
ООО "Алло" (30012848) и ООО "ГАСО 17" (43030798) в период с ноября 2019 года по
март 2020 года на общую сумму 807,4 млн грн, имеющих признаки мошенничества с
финансовыми ресурсами и легализации доходов, полученных преступным путем в
особо крупных размерах.
Эти факты, а
также другие в своем Facebook
опубликовал также и Евгений Плинский.
Напомним, ГФС
Украины и Главное управление противодействия экономическим правонарушениям под
процессуальным руководством прокуроров Офиса Генпрокурора на прошлой неделе провели
обыск в сети "АЛЛО".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости