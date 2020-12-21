ГФС и Офис Генпрокурора подозревают АЛЛО в уклонении от уплаты 800 млн грн налогов, – журналист

Главное следственное управление ГФС Украины и Главное управление противодействия экономическим правонарушениям ГФС Украины под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генпрокурора на прошлой неделе провели обыск в сети АЛЛО. Об этом на своей странице Facebook рассказал журналист Евгений Плинский, сообщает "Цензор.НЕТ".



По данным журналиста, на складах АЛЛО изъяли товар на более чем 6 млн долл. Также было изьято огромное количество документации, которая подтверждает существование крупной схемы по сбыту электроники через фиктивных ФЛП с уклонением от уплаты налогов.

Как отметил Плинский, его источники в ГФС утверждают что такие действия владельцами АЛЛО уже предпринимаются и очень активно.

"Для Главы ГФС Дмитрия Сосиновича этот кейс сейчас решающий. Либо он показывает свою принципиальность, ликвидирует ТОП-схему фиктивных ФЛП в стране и делает заявку на карьерный рывок, а в ОП и ВР за этим кейсом следят очень внимательно. Либо Сосинович дело сливает и становится в ряд его обеспеченных предшественников. Решать ему, – отмечает журналист. – В ближайшее время дам полный расклад по материалам дела и обязательно буду сопровождать эту историю дабы не допустить ее слива".

"Цензор.НЕТ" пишет, что источник в прокуратуре сообщил, что в схеме была задействована платежная система GlobalMoney (ООО "ГлобалМани"), ООО "ГАСО 17", а также АО "БАНК АЛЬЯНС".

По информации правоохранителей предварительно установлено, что должностные лица ООО "ГлобалМани" осуществляли финансовые операции с ООО "АЛЛО" и ООО "ГАСО 17" в период с ноября 2019 года по март 2020 года на общую сумму 807,4 млн грн, имеющих признаки мошенничества с финансовыми ресурсами и легализации доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведенья об уголовном производстве от 07.05.2020г. под № 42020000000000828 по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.222, ч.3 ст.209 УК Украины.

АО "БАНК АЛЬЯНС" осуществлял эмиссию электронных денег платежной системы GlobalMoney (ООО "ГлобалМани"), и, согласно законодательству, обязан был обеспечить действия по предотвращению легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Также деньги ООО "ГлобалМани" поступали на счет этого банка. Именно с конца ноября 2019 года, когда АО "БАНК АЛЬЯНС" стал эмитентом электронных денег платежной системы GlobalMoney, и начала осуществляться эта схема.

Ранее об этой схеме писали СМИ: клиент пополняет электронный кошелек GlobalMoney (такая возможность есть в магазине "АЛЛО") и покупает за эти деньги товар. Факт оплаты подтверждают чек и квитанция GlobalMoney, в котором указано, что сумма будет зачислена на счет мерчанта. После операции с электронными деньгами продавцом по факту становится не "АЛЛО", а ООО "ГАСО 17", который и получает оплату за товар через GlobalMoney. Похожую схему платежная система GlobalMoney использовала и ранее с ваучерами пополнения счета мобильных операторов.

Ранее "Комментарии" писали, что Минюсту удалось перекрыть схемы так называемого прямого рейдерства — в государственных реестрах. Поэтому на сегодняшний день более популярными стали старые классические схемы мошенников.

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