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Главная Новости Бизнес новости компаний Apple открыла свой офис в Украине: стали известны планы компании
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Apple открыла свой офис в Украине: стали известны планы компании

Apple открывает офис в нашей стране

сегодня, 19:47
Автор:

Денис Подставной

Американская компания Apple открыла в Украине свое официальное представительство. Об этом рассказал Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем телеграм-канале. 

Apple открыла свой офис в Украине: стали известны планы компании

Apple открыла офис в Украине. Фото из открытых источников

По его словам, открытие офиса этой компании повысит имидж нашей страны на международной арене, а также в перспективе будет способствовать привлечению новых инвестиций. Со вчерашнего дня для пользователей стала доступна и поддержка на украинском языке. 

Как стало известно, Apple начала самостоятельно заниматься ввозом на территорию нашей страны и растаможкой своей продукции. Таким образом в компании планируют бороться с "серым" импортом.

Ранее крупные торговые сети могли ввозить в страну определенные объемы устройств производства Apple, а для расчетов с компанией они взаимодействовали с единственным официальным авторизированным дистрибьютором в Украине — "Asbis". 

Также Михаил Федоров рассказал о том, что в дальнейшем совместно с Apple планируется запуск новых услуг компании для украинцев. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что компания Apple готовится к выпуску новой версии своих беспроводных наушников AirPods. Инсайдеры рассказали о том, когда, предположительно, компания собирается начать продажи нового устройства. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также издание информировало о том, что на фото показали, как будет выглядеть новый смартфон от компании Apple. На изображениях запечатлены макеты устройства.

По словам инсайдеров, они используются для производства чехлов, а поэтому точно передают внешний вид "iPhone 13". Благодаря новым фото можно увидеть отличия новинки от предшествующей модели. Подробности — в нашей статье



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Источник: https://t.me/zedigital/714
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