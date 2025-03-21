Apple TV+ тонет в убытках: почему стриминговый сервис не приносит прибыли

Несмотря на рост числа подписчиков, Apple TV остается слабым звеном в экосистеме компании. Ежегодные убытки сервиса превышают 1 миллиард долларов, а его доля на рынке стриминговых платформ остается скудной. В то же время Apple урезает бюджет на создание контента, что может еще больше усугубить проблему. Есть ли у компании стратегия выхода из кризиса и почему конкуренты сомневаются в успешности его подхода?

Apple TV стартовал с большими амбициями, заложив в бюджет на контент 5 миллиардов долларов. Тем не менее, теперь эта сумма сокращена на 500 миллионов, что может повлиять на качество и количество эксклюзивных проектов. Несмотря на наличие хитовых сериалов, таких как Severance (Разрыв), сервис не выдерживает конкуренции с гигантами рынка. Его доля среди зрителей стриминговых платформ составляет менее 1%, в то время как Netflix занимает 8,2%.

Аналитики давно подвергают сомнению бизнес-модель Apple TV. Понятно, что компания не стремится сделать его фаворитом посреди стриминговых платформ, а употребляет как инструмент для удержания юзеров в экосистеме Apple. Даже сопредседатель Netflix Тед Сарандос отметил в недавнем интервью, что не понимает эту стратегию, но предположил, что Apple может видеть что-то, что не очевидно для других игроков рынка.

Apple TV – не единственный сервис компании, сталкивающийся с трудностями. Подобные проблемы наблюдаются и у Apple News Plus, Fitness Plus и Apple Arcade, демонстрирующих низкую вовлеченность пользователей. Даже Apple Music замедляет темпы роста.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Apple представила обновленные модели MacBook Air, получившие более быстрый чип M4, расширенные возможности искусственного интеллекта и улучшенную камеру. Ноутбуки поддерживают несколько внешних мониторов, доступных в новом небесно-голубом цвете и стали доступнее по цене. Предварительные заказы стартовали 5 марта, а официальные продажи начались 12 марта.



