АРМА вновь ищет управителя УМХ, в условиях конкурса появился ряд новых требований

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) вчера вечером, 20 июля, объявило конкурс по поиску управляющего "Украинским медиа холдинга" (УМХ). Об этом свидетельствует заявление на официальном портале АРМА.



Решение о поиске управляющего появилось после многочисленной критики условий конкурса, которые поступали и со стороны самого УМХ, и со стороны других медиагрупп.

Согласно новым условиям конкурса по поиску управляющего, АРМА будет принимать документы с 20 июля до 28 августа нынешнего года, до 15:45. В то же время в агентстве ничего не сообщили о том, будет ли отменен предыдущий конкурс и что будет с семью заявками, которые уже были поданы.

В новом конкурсе АРМА добавило ряд требованиям к потенциальным управителям УМХ:

- гарантии участника по соблюдению трудовых прав работников УМХ (согласно нормам Кодекса законов о труде Украины);

- четко определены мероприятия по получению согласия владельца корпоративных прав, необходимых для осуществления управления Активами (в контексте части седьмой статьи 21 Закона Украины "О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений");

- пути урегулирования существующей задолженности перед кредиторами и залогодержателями активов группы УМХ;

- четкие меры, которые планирует осуществить управляющий, с целью получения (пролонгации) лицензий и других разрешительных документов.

Еще одним важным новым условием является необходимость развития всех без исключения направлений деятельности УМХ. Другие формулировки повторяют условия предыдущего конкурса.

В АРМА заявляют, что будут обращать внимание не только на ценовые предложения, но и на условия, которые предложит новый управляющий. Он обязательно должен представить полную, качественную, всесторонне аргументированную программу управления активами.

Отметим, АРМА объявило первый конкурс по поиску управляющего УМХ 12 июня нынешнего года. Заявки успели подать семь компаний, среди которых ООО "1+1 Интернет", ООО "Объединенная медиа-группа", ООО "Эра-Медиа", Медиахолдинг Business Radio Group, Бизнес/медиа бюро Ekonomika+, ООО "Зручно", ООО "УМД".

В то же время "Медиа Группа Украина" выступила против его проведения, заяви, что конкурс не соответствует нормам закона "О телевидении и радиовещании". Правда сама компания в конкурсе не участвовала. После этого радиокомитет потребовал изменить условия конкурса.

Ранее "Комментарии" писали, что министр юстиции Денис Малюська и новое руководство Агентства по розыску и управлению имуществом, приобретенным незаконным путем, в лице временно исполняющего обязанности директора Виталия Сигидина и его заместителя Владимира Павленко пытаются взять Межигорье под личный контроль.

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