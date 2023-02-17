Auchan Украина требует объяснений от французского офиса по поддержке оккупантов российской "дочкой"

Российская "дочка" французского "Ашана" под видом гуманитарной помощи жителям оккупированной территории Украины поставляла товары российским военным. Об этом говорится в расследовании The Insider, Le Monde и Bellingcat.

Ашан. Фото: https://uk.wikipedia.org/





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Было установлено, что кроме товаров со своих складов, "Ашан" поставлял оккупантам вещи, собранные волонтерами из точек сети по всей России. В частности, в письме, направленном сотрудникам магазинов в Санкт-Петербурге, содержится призыв присоединиться к сбору якобы гуманитарной помощи. Однако по факту упомянутые вещи больше общего имели с помощью солдатам. К примеру, среди товаров во вложении — мужские носки 40-го размера, сигареты, зажигалки, бритвы. Вместе с тем, в перечне отсутствуют вещи для женщин и детей. Количество товаров указывает на большое число адресатов – один-два батальона.





Собранные товары оформили как закупку со стороны десяти юрлиц, которые оказались взаимосвязанными и обслуживающими петербургский "Пассажиравтотранс". Некоторые из этих компаний не скрывали от журналистов, что товары предназначены для российских военных.





Вместе с тем, коллективу расследователей удалось выяснить, что "Ашан" помогал Кремлю бороться с уклоняющимися от мобилизации. Так, российский ритейлер собирал и передавал в военкоматы данные о своих сотрудниках, а после объявления мобилизации на рабочем месте им вручали повестки и предлагали уволиться.







"Мы шокированы информацией, которая была опубликована в журналистском расследовании о помощи армии страны-агрессорки. Мы срочно обратились в офис во Франции. Они эту информацию опровергают. Мы ожидаем официальную коммуникацию”, — сообщили в Auchan Украина.



