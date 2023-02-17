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Auchan Украина требует объяснений от французского офиса по поддержке оккупантов российской "дочкой"

Расследование показало, что российская дочерняя компания поставляла якобы гумтовары оккупантам.

сегодня, 15:37
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Автор:

Давиденко Евгения

Российская "дочка" французского "Ашана" под видом гуманитарной помощи жителям оккупированной территории Украины поставляла товары российским военным. Об этом говорится в расследовании The Insider, Le Monde и Bellingcat.

Auchan Украина требует объяснений от французского офиса по поддержке оккупантов российской "дочкой"

Ашан. Фото: https://uk.wikipedia.org/



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Было установлено, что кроме товаров со своих складов, "Ашан" поставлял оккупантам вещи, собранные волонтерами из точек сети по всей России. В частности, в письме, направленном сотрудникам магазинов в Санкт-Петербурге, содержится призыв присоединиться к сбору якобы гуманитарной помощи. Однако по факту упомянутые вещи больше общего имели с помощью солдатам. К примеру, среди товаров во вложении — мужские носки 40-го размера, сигареты, зажигалки, бритвы. Вместе с тем, в перечне отсутствуют вещи для женщин и детей. Количество товаров указывает на большое число адресатов – один-два батальона.


Собранные товары оформили как закупку со стороны десяти юрлиц, которые оказались взаимосвязанными и обслуживающими петербургский "Пассажиравтотранс". Некоторые из этих компаний не скрывали от журналистов, что товары предназначены для российских военных.


Вместе с тем, коллективу расследователей удалось выяснить, что "Ашан" помогал Кремлю бороться с уклоняющимися от мобилизации. Так, российский ритейлер собирал и передавал в военкоматы данные о своих сотрудниках, а после объявления мобилизации на рабочем месте им вручали повестки и предлагали уволиться.


"Мы шокированы информацией, которая была опубликована в журналистском расследовании о помощи армии страны-агрессорки. Мы срочно обратились в офис во Франции. Они эту информацию опровергают. Мы ожидаем официальную коммуникацию”, — сообщили в Auchan Украина.




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Источник: https://www.facebook.com/auchan.ua/posts/pfbid02v88uKbwKZCAc3vStEtDa9QgLW6hv1Fr6TzLseHcCArS4gZXB4fwMBZxAkyq46gw8l
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