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Автопроизводитель SsangYong заявил о банкротстве

Причинами банкротства автомобильной компании SsangYong стали коронакризис и кредиторы

сегодня, 15:38
Автор:

Сергей Медведев

Новый автомобильный скандал произошел в Южной Корее. Теперь в связи с пандемией коронавируса о своем банкротстве объявил крупный автомобильный концерн. Компания  SsangYong Motor обратилась в суд с заявлением о признании концерна банкротом. Юристы корпорации попросили назначить внешнего управляющего.

Автопроизводитель SsangYong заявил о банкротстве

Среди причин, на которые документально ссылаются адвокаты, неспособность  автопроизводителя к выплате внешних заимствований — поскольку кредиты  компании оцениваются на уровне 140 млн долларов. Деньги  SsangYong занимала у таких структур, как корейский банк развития (KDB), BNP Paribas, Bank of America, JPMorgan Chase Bank.

Как отмечают эксперты, SsangYong ожидает серьезная реструктуризация: предположительно, сотрудникам компании грозят массовые увольнения, активы тоже заморозят и их невозможно будет продать без разрешения временной администрации.

Отметим, что по большому счету, компания  SsangYong не совсем является южнокорейской — на 75% ее акции принадлежат  индийской корпорации Mahindra & Mahindra. Такой передел активов произошел в 2010 году, когда из-за финансовых проблем китайские владельцы избавились от владения своей долей в компании.

Как сообщал портал "Комментарии", тремя финалистами в категории "Автомобиль года" стали Genesis G80, Hyundai Elantra и Nissan Sentra. Дуэт Genesis-Hyundai, конечно же, дает корейскому автопроизводителю хорошие шансы на получение этого титула.  "Грузовик года" сузилась до нового Ford F-150, Джип Гладиатор Мохаве и Ram 1500 TRX, с продуктом FCA, имеющим шанс получить этот приз. А среди финалистов конкурса "Коммунальная техника года" — Ford Mustang Mach-E, Genesis GV80 и Land Rover Defender. Финальное голосование за награды состоится со 2 по 4 января 2021 года, а победители будут объявлены 11 января.

 


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Источник: https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2020/12/419_301241.html
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