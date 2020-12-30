БелТЭЦ может остаться без газа в январе

Белоцерковская ТЭЦ может остаться без газа с января в случае непогашения части долга. Об этом "Комментариям" сообщили в мэрии города.

Предприятие должно за газоснабжение 586,5 млн грн. Чтобы получать газ в январе, ему необходимо уплатить 163,8 млн грн для погашения задолженности.

В случае отсутствия перечислений предприятию придется самостоятельно прекратить потребление газа с 7:00 утра 1 января 2021 года. В противном случае к отключению от газа могут привлечь газораспределительную компанию.

Белоцерковская теплоэлектростанция обеспечивает теплом и электричеством заводы компании "Росава" и часть домов в Белой Церкви.

Как ранее сообщали "Комментарии", большинство украинцев переплачивает за газ.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!